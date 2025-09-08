Entrega de premios y menciones del concurso TRAFER “El Arte de nuestra industria”

Desde el Museo José A. Mulazzi se informa que, se llevó a cabo la entrega de premios y menciones de la primera edición del Concurso de Pintura “El Arte de nuestra industria”, organizado por la empresa local TRAFER, y que contó con el acompañamiento y apoyo de la Dirección de Cultura, Educación y DD. HH y el Museo.

Estuvieron presentes representantes de la empresa, quienes agradecieron a todos los artistas locales y de la provincia por haber participado y, principalmente, a los ganadores y menciones especiales por el logro obtenido.

