Entrega de semillas del Programa Pro Huerta junto a Desarrollo Social

17 marzo, 2023

El ingeniero Haroldo Herrera, integrante del Programa Pro Huerta realiza un programa de capacitación para aquellos que quieran ser productores de agricultura urbana, y visitó LU 24.

“Nacido en los 90, Pro Huerta es un programa cogestionado entre INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que brinda finaniciamiento, y los técnicos del instituto están a disposición” explicó Herrera.

“En un espacio de cien metros cuadrados se puede abastecer a una familia de 4 personas, y si no puede apuntar a esa superficie igualmente se podrá autoabastecer”, sostuvo.

“Las semillas para todo el Pro Huerta se compran a una federación, la que nuclea a un numero de cooperativas y productores sanjuaninas que son quienes se han especializado y en los últimos años han ganado las licitaciones; las semillas son variadas, y no trabajamos con híbridos ya que se sacan las semillas de las propias plantas, esto es una posibilidad para abastecer a familias de menores recursos o dificultad de ingresos, por lo que pueden mantener sus propias semillas, y en las charlas les transmitimos los conceptos para que las saquen las ya que lo que devuelve una planta es muchísimo, en algunos casos, 130 semillas” manifestó.

“Tenemos muy buena respuesta, y no es un requisito arbitrario hacer la capacitación ya que da para intercambiar impresiones y tener éxito en la huerta”, afirmó.

“Hay un cronograma de entregas: marzo es intensivo porque hay mucha variedad, y en agosto otra intensiva además. Hemos ido a las localidades y distritos vecinos, y a su vez en la planta urbana con un acuerdo hecho con la Municipalidad nos reunimos en los centros de salud, en un plan anual donde se facilita un Excel en que cada uno pone la fecha y el horario en que conviene; tengo una o dos capacitaciones por día: hoy en el Barrio Municipal y por la tarde en San Francisco de Bellocq”, dijo.

