Entregaron las Bicicletas del programa “Pedaleá la Provincia”

4 septiembre, 2025

Este miércoles, se llevó a cabo la entrega de bicicletas en el marco del programa provincial “Pedaleá la Provincia”, una iniciativa que llega a Tres Arroyos de la mano del Ministerio de Ambiente de la Provincia.
El programa tiene como objetivo brindar a los adolescentes las herramientas necesarias para contar con una movilidad sustentable y segura, promoviendo al mismo tiempo la educación ambiental y la protección en el uso de la bicicleta.

En esta oportunidad, se entregaron 136 bicicletas, cascos de protección y luces a estudiantes de 7 cursos de 6º año de diferentes instituciones educativas del distrito, fortaleciendo el compromiso con la juventud y con el cuidado del medioambiente.
Desde la Municipalidad de Tres Arroyos se agradece especialmente a la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una gestión conjunta entre el intendente Pablo Garate, Martin Rodríguez Blanco director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, y el Ministerio de Ambiente Bonaerense, que hizo posible la llegada de este programa al distrito.
De esta manera, Tres Arroyos continúa sumando acciones que apuntan a la formación, la prevención y la calidad de vida de la comunidad.

