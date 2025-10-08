Entregaron los premios del concurso “Tapitas Solidarias”

8 octubre, 2025 263

La Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos informó que en el día de hoy se realizó la entrega de premios del concurso “Tapitas Solidarias”, enmarcado en el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

La iniciativa estuvo dirigida a alumnos de Escuelas Primarias y Jardines de Infantes, tanto estatales como privados del Partido de Tres Arroyos, y permitió recolectar un total de 778,987 kilos de tapitas plásticas, equivalentes a 1.947.467 unidades destinadas al reciclado.

Los establecimientos ganadores fueron el Jardín Frutillitas, que obtuvo el primer lugar y recibió como premio un proyector con pantalla y una estación ambiental, y la Escuela Primaria N° 14, que se ubicó en segundo lugar, recibiendo un parlante y una estación ambiental.

Desde la Subsecretaría se expresó un agradecimiento especial a la empresa Transporte Goizueta por su colaboración en el traslado de las tapitas al centro de reciclado del Hospital Garrahan, así como a todos los establecimientos educativos participantes, entre ellos los Jardines Frutillitas, N° 907, N° 917 y N° 922, y las Escuelas Primarias N° 1, 4, 5, 14, 22, 24, 38, 48 y el Colegio Nuestra Señora de Luján.

