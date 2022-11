Entregaron los premios del XIV Salón Nacional de Dibujo y Pintura “José Rodrigo”

4 noviembre, 2022

En el Museo Mulazzi tuvo lugar este viernes la entrega de premios a los ganadores de la edición número 14 del Salón Nacional de Dibujo y Pintura “José Rodrigo”, en un acto que contó con la presencia de los ganadores en las dos categorías, y del intendente Municipal Carlos Sánchez, junto a la Directora de Cultura Noemí Rivas y el encargado del Museo Mulazzi, Marcos Martínez.

El intendente habló de manera previa a la premiación, y expresó: Es un orgullo, como tresarroyense primero, y luego como intendente, el tener un Salón Nacional que año a año va mejorando; la selección no fue fácil y la calidad, por lo que me dicen los que saben más que yo, es muy importante, y eso me da el orgullo que en nuestro Tres Arroyos pasen estas cosas para la cultura, que es la base fundamental de la existencia de una comunidad; sin cultura no sería normal el crecimiento de una comunidad, luego tenemos otras cosas como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad pero la cultura juega un rol muy importante en la familia, en la comunidad”.

El agradecimiento a Costanzo

“Muchas veces uno con la responsabilidad que tiene que tener durante todos los días del año se pasan cosas, él hace que no se pasen, gracias Hugo por ese empuje y ese recordatorio que haces todos los años empujando de atrás con tu experiencia”, dijo , en referencia al artista plástico Hugo Costanzo quien colabora en la organización.

Finalmente, agradeció “a la Dirección de Cultura, y al Museo Mulazzi” y nuevamente expresó su orgullo y satisfacción por el tradicional evento anual.

Los ganadores

Categoría Pintura:

Primer premio: Gustavo Ibaldi (Glew). “Nos consumiremos” (2022)

Segundo Premio: Christian Vogrich (Tandil). “Tributo a Sandorfi”. Técnica Mixta.

Mención especial: Mónica Melina Baez (Paso de la Patria). “Ninfas, musas”. Acuarela sobre papel.

Menciones: Eric Javier Markowski (La Plata). “Frigorífico Armour II – Berisso”. Acrílico sobre tela. Julia Gargiulo (C.A.B.A). “La Toma” Óleo sobre tabla. Gerardo Irigoin (Mar del Plata). “Que me querías decir”. Técnica Mixta. Darío Barco (Bahía Blanca). “Capital Flight”. Técnica Mixta.

Categoría dibujo:

Primer premio: Fausto Soler (San Antonio de Padua). “La herencia”. Carbonilla sobre papel.

Segundo premio: Ricardo Ajler (C.A.B.A). “Pandemium”. Carbonilla sobre tela.

Mención especial: Luis María Belgrano (Martínez). “Sutilezas nocturnas”. Tinta.

Menciones: Agustina Recayte (Bariloche). “Durmientes”. Carbón sobre papel. Silvina Gandino (Castelar). “El protector”. Dibujo y collage sobre papel. Silvina Baz (Villa Urquiza). “Envuelta de amor”. Esgrafiado sobre alto impacto.

Mejor obra tresarroyense:

Primer Premio: Agustina Inés Ortiz (Tres Arroyos). “Sin título”. Grafito.

Mención especial: Juan José Urquiaga (Tres Arroyos). “Las gatas”. Técnica mixta sobre tela.

