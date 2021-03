Entregaron petitorio al intendente solicitando la pronta culminación de la obra del Secundario N° 9

Un grupo de ex alumnos e integrantes de la Cooperadora de la Escuela N° 16, acudieron en la mañana de hoy al Palacio Municipal, para hacerle entrega un petitorio al Intendente Carlos Sánchez, con el fin de solicitar la pronta culminación de la obra de la Escuela Secundaria N° 9, que por el momento se encuentra funcionando en el edificio de la Escuela N° 16. Claudio Mascioli, Guillermo Di Salvi, Héctor Uribe fueron quienes hicieron entrega de dicho petitorio y dialogaron con LU24.

“Venimos a entregarle ese petitorio al intendente para ver a qué solución podemos llegar” indicaron en primer lugar, haciendo hincapié en los ´despropósitos´ que generan las modificaciones del edificio de la Escuela Primaria, para efectivizar el funcionamiento del nivel Secundario.

Más allá del petitorio por la culminación de la obra comenzada en el año 2015, se reclamó por las modificaciones edilicias que se están realizando en la Escuela N° 16, y dijeron “nosotros sí sabemos que se tocó, se arrancó una puerta de las antiguas, y se hicieron una reformas que las tendrían que ver” y agregaron “nos gustaría saber cuál fue el motivo y quien dio la orden para tocar esa parte de la escuela”.

Asimismo, resaltaron que “actualmente se está perjudicando a todos los alumnos ya que ocupan lugares del laboratorio, ahora partieron un aula a medio con un Durlok que da al medio de una ventana, cada vez se ve más disminuida la capacidad de la primaria” y en ese sentido dijeron “a parte una institución centenaria, y siempre con una gran calidad educativa”.

Otro de los ex’s alumnos, sostuvo que “uno pertenece a una generación donde la escuela pública era un orgullo” y con respecto a ello, afirmó “diría, sin temor a equivocarme, que hay falta de compromiso, excepto algunas maestras que tienen la valentía de denunciar estas injusticias que están sucediendo y gracias a ellas nosotros nos enteramos, porque si no las cosas quedan entre cuatro paredes”.

Comentaron también que “el jueves anterior al primero de marzo, rompieron un salón para hacer un office para la escuela secundaria” cuestión que consideraron un ‘despropósito’ y recordaron “la Escuela 16 tuvo sala de música, no está más; tuvo laboratorio, no está más; tuvo sala de computación nueva, no está más; hasta museo de ciencias naturales tuvo y desapareció”.

Por otra parte, estas situaciones que posibilitan más espacio para los alumnos del nivel secundario “han obligado a restringir matricula de primaria” y añadieron “por algo los colegios secundarios funcionaron en edificios separados de las escuelas primarias”, considerando que los alumnos deben tener que compartir patios, baños y aulas a pesar de las diferencias de edades.

Para finalizar, sostuvieron “lo que queremos que de una vez por todas la obra que está paralizada desde 2015, la terminen, se vaya la escuela al edificio nuevo, y la Escuela 16 recupere su edificio histórico y pueda recuperar la matricula que históricamente tuvo”.

