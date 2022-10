Entregaron premios del Concejo Estudiantil y el concurso No a la Trata

11 octubre, 2022

Se realizó hoy, en el Salón Blanco Municipal, el acto de reconocimiento a los alumnos tresarroyenses que ganaron el Concejo Deliberante Estudiantil y el Concurso No a la Trata, Colegio Holandés y Secundaria 5 de Reta, respectivamente, y además se entregaron diplomas a todos los colegios que participaron de estas actividades generadas en el ámbito de la Comisión de Familia del Legislativo.

La concejala Paola Salerno, que dio la bienvenida a los premiados, al resto de los ediles que formaron parte de la propuesta y a la inspectora Tatiana Lescano, destacó “la calidad del trabajo de los chicos y su compromiso. Por eso además de felicitarlos y entregarles los premios, es importante decirles que es valioso que participen de estas cosas, que sean compañeros y que sigan ayudándose”. A continuación se exhibieron los videos que participaron del concurso No a la Trata.

Cristian Ruiz, del bloque de Juntos, enumeró los establecimientos que compitieron en este concurso, que fueron el Holandés, la Secundaria 5 de Reta, la Agraria 2 de Cascallares y la Secundaria 8 de Orense, y remarcó la importancia de la presencia de las escuelas de las localidades. “La evaluación del Concurso No a la Trata fue realizada por nueve integrantes del Concejo a través de la Comisión de Familia, mientras que el Concejo Estudiantil tuvo 10 jurados, entre ediles actuales y ex concejales, docentes y representantes de escuelas, que realizaron una puntuación anónima a partir de la cual se obtuvieron promedios”, puntualizó.

Un trabajo en equipo

Finalmente, las directivas y docentes del Colegio Holandés que acompañaron al bloque Cofuturo destacaron el trabajo del grupo ganador del Concejo Estudiantil. “Es un orgullo este grupo, son trabajadores, buenas personas, comprometidos”, aseguró Giselle Petersen. Por su parte, la directora Guillermina Guillamón aseguró que “verlos trabajar con tanta responsabilidad nos enorgullece, verlos generar conciencia ciudadana, con amor y dedicación durante muchos meses, es fundamental para nosotros. Y quiero resaltar la inspiración de los docentes, cómo ellos logran que los alumnos se comprometan en esta tarea, por eso quiero agradecer a Giselle Petersen y Silvina Raciatti, y destacar el trabajo que hacen para lograr ciudadanos responsables y comprometidos”.

“Para los tres proyectos aportó todo el curso, es un trabajo de todos aunque nosotras lo hayamos presentado. Trabajamos durante varios meses para que todo saliera bien. Y nos interesó la temática de Salud Mental porque nos parecía que no se habla tanto de eso, al mismo tiempo que creemos que las otras propuestas también contribuyen con la ciudad y las localidades”, aseguró, por su parte, la alumna Faustina Roca.

