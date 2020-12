Entregaron reconocimientos a los jubilados municipales

22 diciembre, 2020 Leido: 110

Se desarrolló este martes a la tarde un acto en donde reconocieron a trabajadores municipales que se acogieron a los beneficios jubilatorios durante el año 2020. En principio estaba previsto realizarse en la Plaza San Martin al aire libre, siguiendo los protocolos sanitarios del COVID-19, pero debido a las condiciones climáticas pasó a llevarse a cabo en el Hall del Palacio Municipal.



Con la presencia del intendente Carlos Sánchez y del director gubernamental en el IPS, Pablo Carrera, se entregaron diplomas y reconocimientos. Luego se escucharon palabras alusivas, por parte del secretario adjunto del Sindicato de Empleados Municipales, Roberto García y el jefe comunal.

La nómina es la siguiente: Felipe Argarate, Alfredo Barrera, Hugo Bustos, Héctor Diez, César Del Giorgio, Nora Domínguez, María Astrid Escobar Martinez, María Cristina Fernández, Daniel Garcia, Mirta Goñi, Juan José Ibarra, Miriam Lembi, Marisa Mendiberri, Juana Maldonado, María Inés Miguel, Norberto Montes, Juan José Parodi, Omar Pereyra, Norma Pereyra, Rubén Pérez, José Luis Quintas, Raúl Rodriguez, Sonia Rodriguez, Walter Taboada, Juan Carlos Utrera, Miguel Ángel Utrera y Nora Vázquez.

“Que la familia sindical siga siempre unida”

“Hoy felicito y saludo a todos los trabajadores que se están despidiendo, que muchos de ellos han compartidos muchas cosas con nosotros activos. Muchos de ellos han dejado su huella y su línea para que nosotros de alguna manera la podamos seguir, así que me llena de orgullo poder brindar estas palabras y saludarlos a ustedes y no dejar de invitarlos a su casa, que es el Sindicato municipal, para que la familia sindical siga siempre unida y estoy orgulloso de haber logrado esto con la secretaria de previsión social y todos los compañeros de la entidad nuestra. Les dejo el saludo del secretario General que hoy no pudo venir por un inconveniente familiar, pero él está hoy con ustedes”, expresó García.

“Cada uno puso un granito de arena o un balde de arena”

Finalmente tomó la palabra intendente quien manifestó que “desde el municipio estamos viendo permanentemente las necesidades del resto de la ciudadanía, y esta mirada y responsabilidad que tenemos con los 70 mil habitantes del distrito hace que tengamos que manejarnos con mucho cuidado, con muchas ganas y voluntad de hacer los trabajos. Y ustedes que están aquí en este reconocimiento han hecho eso durante más de 30 años, y eso hay que valorarlo. Eso es lo que nos vamos a llevar en la vida como una marca a fuego en nuestras conciencias”.

“Cada uno puso un granito de arena o un balde de arena, la mayoría, porque han puesto todo su tiempo y gran parte de su vida en esto, y por eso les queremos agradecer todos los tresarroyenses. Muchas gracias por lo que han hecho y felicidades”, cerró.

Volver