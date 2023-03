Entregaron reconocimientos a los primeros concejales de la Democracia

2 marzo, 2023

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos realizó un sencillo acto para reconocer a quienes ocuparon las 18 bancas por primera vez, desde el retorno a la Democracia en el año 1983 al cumplirse este año 40 años de la vuelta a las urnas.

Los reconocidos fueron: Araujo, Rubén Alberto; Botte, Román Oscar; Couso, Francisco; Di Napoli, Pedro; Escudero, Manuel; Etcheto, Osmar Guillermo; Galván, Rosa; Garate, Humberto (V); López de Armentía, Alejo; Moreno, Carlos Julio (V); Ortiz, Héctor (V); Pagola, Roberto; Parisi, Socorso; Rey, Velia Edith; Rossi, Atilio; Silva, Edgar; Uribe, Héctor Daniel y Vassolo, Martín.

Las distinciones fueron recibidas por familiares en la mayoría de los casos, salvo Humberto Garate, Héctor Ortiz y Héctor Daniel Uribe, presentes en el recinto

Y también se reconoció al primer intendente surgido del voto popular, Jorge Roberto “Cocorolo” Foulkes, recibiendo su esposa, Betty Dinsen y al Secretario del cuerpo, Miguel Hipólito Mirmi, entregado a su higa Graciela.

El presidente del cuerpo Martín Garate se refirió al homenaje y dijo que “el 5 de diciembre de 1983 se llevó a cabo la primera sesión del HCD en Democracia, donde nuestra República recuperaba la normalidad institucional una vez más, esta vez en forma definitiva, dejando detrás uno delos procesos más feroces y sangrientos: la dictadura cívico militar.

La política volvía con fuerza y se multiplicaban las fuerzas; todos los actores individuales pusieron su impronta”.

“Desde ese año han pasado muchísimos nombres propios, mujeres y hombres contemporáneos o pretéritos, algunos conocidos o no pero todos dejaron su huella imborrable.

Tuve el enorme placer que mi padre fuera uno de ellos lo que marcó mi vocación por la política como herramienta al servicio de la gente y ademas me permitió conocer a varias personas que formaron parte de ese Concejo Deliberante” expresó.

“Hoy, cuando la Democracia aparece amenazada por algunos discursos, reflexionar el tema de los legados y los temas a futuro es no olvidar jamás que la Democracia no sigue siendo solo el mejor sistema político sino que implica derechos fundamentales; somos nosotros la aseguración histórica; por supuesto que hubo aciertos y equivocaciones pero más allá de las crisis es un sistema Democrático que es elegir la forma de vivir, y ahí está el andamiaje para seguir trabajando entre todos y seguir consolidándola, por lo que quiero no solo recordar sino agradecer a aquellos que asumieron y defendieron el valor de la pluralidad y la palabra, poniendo sus vidas al servicio para que los tresarroyenses tengan una mejor calidad de vida”. Para todos los que participaron, nuestro agradecimiento y nuestro respeto”, concluyó.

Recibieron: por Rubén Araujo, su hijo Guillermo, entregó el concejal Carlos Ávila. Por Román Botte, recibieron Delia e Irina Botte, hija y nieta, entregó Soledad Cadenas; por Francisco Couso, recibió su hijo Francisco Couso (h), entregó Graciela Callegari; por Pedro Di Nápoli, recibieron Miriam Marisa y Maria Laura, sus hijas, entregó Lucas Carrozzi; por Osmar Guillermo recibió Susana Baglioni, entregó Paula Distéfano; por Rosa Galván recibió Mario Fabián Montenegro, hijo, y entregó Claudia Diez; Humberto Garate recibió por parte de su hijo, Martín; por López de Armentia recibieron sus nietas y su nuera Cristina Dalberti entregó Facundo Elgart; Héctor Ortiz recibió por parte de Enrique Groenenberg; Roberto Pagola, recibió su hijo Facundo y entregó Juan Gutiérrez; Atilio Rossi, recibió su hijo “Pocho” Rossi y entregó María Victoria Larriestra; recibió Héctor Uribe, y Martin Vassolo recibieron sus hijas, entregó Marisa Marioli.

Secretario Legislativo Miguel Mirmi: recibió su hija Graciela, entregó Werner Nickel.

Recibió la distinción al primer intendente de la Democracia, Jorge Roberto Foulkes, su esposa, Betty Dinsen de Foulkes, entregó la concejal Daiana De Grazia.

Por razones particulares no pudieron recibir su distinción familiares de Manuel Escudero, Carlos Moreno, Velia Rey, Socorso Parisi y Edgar Silva.

Previo a la finalización del acto, hablaron los presidentes de cada uno de los bloques, con sentidos mensajes respecto a la importancia de haber transcurrido estos 40 años en Democracia.

