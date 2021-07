Entrenamientos para los Juegos Bonaerenses en la Cancha Municipal de Hockey

21 julio, 2021 Leido: 21

Comenzaron los entrenamientos de hockey sobre césped para la Etapa Regional de los Juegos Bonerenses, que se realizará el próximo 6 de septiembre, en la Cancha Municipal de Tres Arroyos.

De la práctica participaron las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

Volver