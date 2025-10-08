ENVIÓN: Notable éxito en el inicio del curso de barbería

8 octubre, 2025 0

Se realizó la apertura del curso inicial de peluquería y barbería en la sede de Envión, ubicado en Av. Ituzaingó y Dorrego, el que contó con una participación de unos 20 jóvenes, lo que se considera un éxito, dada la dificultad de encontrar propuestas de capacitación que resulten atractivas para esta franja etaria.

Celeste Comán, referente de promoción de Derechos del Área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaria de Desarrollo Social se mostró muy contenta tanto por la cantidad de asistentes, como por la excelente recepción de los jóvenes, ya que “La propuesta surge de un trabajo en conjunto con talleristas del espacio, el Equipo Técnico de Envión y el área de Niñez, Adolescencia y Familia, a partir de la detección del gran interés de los y las jóvenes por la temática.

Se trata de una capacitación que habilita la construcción de un proyecto de vida, enmarcada en el eje sociolaboral del programa. Desde una perspectiva de educación no formal, se busca promover habilidades y conocimientos que favorezcan la inclusión, sin perder de vista los ejes recreativos y deportivos que caracterizan al espacio”.

La primera clase comenzó con una dinámica de presentación en la que se recuperaron saberes previos y expectativas, y se entregó un cuadernillo de trabajo. El curso se extenderá hasta mediados de noviembre, organizado en cuatro módulos, y quienes finalicen recibirán un certificado.

El curso de barbería se encuentra destinado a adolescentes de entre 12 a 18 años y se dicta los días lunes de 16 a 19 horas, facilitado por la peluquera Natalia Pérez y el barbero Milton Auzmendi, quienes se desempeñan como talleristas de Envión.

Se invita a todas las juventudes a conocer las distintas propuestas que se brindan en el espacio, que se encuentra abierto de lunes a viernes de 16 a 19 horas.

