Envión: Satisfacción por el Centro de Creación Musical (audio)

23 mayo, 2026 37

El Programa Envión inauguró con total éxito el Centro de Creación Musical.

La referente Marina Cavilla dijo a LU 24 que “estamos muy orgullosas, la recepción fue espectacular”. En ese sentido, indicó que los talleres están destinados a jóvenes de entre 12 y 25 años. Todavía quedan algunos cupos disponibles.

La propuesta consiste en un taller de producción musical con herramientas digitales, pensado para que los asistentes puedan crear bases rítmicas, grabar maquetas, experimentar en laboratorios de sonido y desarrollar un lenguaje artístico propio, tanto para quienes se acercan por primera vez a la música como para quienes ya cuentan con conocimientos previos.

Tiene una duración de tres meses y comenzó el pasado miércoles 20 en la sede ubicada en avenida Ituzaingó y Dorrego. Las actividades son libres, gratuitas y requieren inscripción previa. Los formularios están disponibles en la biografía de @envion_tresarroyos.

El nivel inicial se dicta los miércoles de 15:30 a 17:30, mientras que el grupo avanzado tiene clases los viernes en el mismo horario.

Los Centros de Creación Musical forman parte de un proyecto conjunto impulsado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Banco Provincia.

Está orientado a la capacitación en producción musical y sonora para jóvenes, además del fortalecimiento y equipamiento de espacios culturales y comunitarios de la Provincia, que ya está disponible en Tres Arroyos.

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