Envión tiene su Centro de Creación Musical y lo festejó con un evento

5 noviembre, 2025

El Secretario de Desarrollo Social, Martin Garate recibió un importantísimo aporte de la fundación del Banco Provincia, gestionado por el equipo técnico del Área de Niñez, Adolescencia y Familia que tiene a cargo. Este recurso de relevancia para el desarrollo de las habilidades de los jóvenes que asisten a Envión forma parte del programa Centros de Creación Musical de la entidad financiera provincial a cargo de Micaela Ferraro, como funcionaria a cargo, a quien Martin Garate “agradeció por el apoyo y la celeridad en responder; porque gracias a ello ya tenemos el equipo en Tres Arroyos, que utilizarán 120 adolescentes, que asisten a la sede de Ituzaingó y Avda. del Trabajador”, anunció en el transcurso del evento el Secretario de Desarrollo Social.

Para recibir este numeroso equipo se realizó, en la sede de envión, el evento “Subile al Beat”. La actividad, conto con una gran convocatoria de jóvenes, en la que los mismos brindaron diversos shows. Cantó y presentó nuevos temas “Skash” (Lucas Del Puz). Por su parte “La Bestia” (Axel Sorgue) y Santino Tolosa realizaron una batalla de freestyle. Faustino Lopez subió al escenario a cantar con los adolescentes que concurren al programa, mientras que el grupo envionero demostró diversas coreografías en el marco del taller de baile. Por otro lado, el evento contó con la participación de Tresa-Rap, donde los distintos integrantes demostraron sus talentos en géneros diversos.

Además, se realizó la entrega de mobiliarios de guardado, silla, controlador midi, panel de sonido, micrófonos, notebook, auriculares, placa de sonido, estabilizador, entre otros insumos. Los mismos serán utilizados para equipar y finalizar el estudio musical en la sede de Envión, donde parte del mismo se comenzó con el Proyecto de Decisión Niñez “Persiguiendo el Sueño” y el subsidio provincial de Fortalecimiento a Envión.

Martin Garate también anuncio que para “complementar el equipamiento el programa de centros de creación musical cuenta con una capacitación que se realizará en breve, y se invita a toda la comunidad a pre-inscribirse en las redes sociales de Envión Tres Arroyos”.

