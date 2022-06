Epoca de plantación de especies de invierno en la Estación Forestal de Claromecó

Por cuestiones climáticas, la Estación Forestal de Claromecó requiere, durante el período invernal, algo menos de mantenimiento del verde, por lo que el equipo que se ocupa de su funcionamiento se aboca a la producción de especies y a la siembra y trasplante de la temporada.

“Se hace todo con el objetivo de plantar dentro de la misma Estación Forestal, pero también cuando se requiere de la colaboración de la ciudad cabecera u otras localidades, con el fin de parquizar o realizar cortinas para defensa del viento, como ocurrió hace poco en la zona de disposición final de residuos. Además estamos plantando coníferas en un sector donde este verano la sequía produjo pérdidas, y tenemos preparado para plantar en otro sector donde el año pasado colaboró el área Vial con su maquinaria, pero en este caso empezaremos en primavera con distintas especies, con el fin de parquizar los sectores y que sean aprovechados para recreación y turismo durante todo el año”, indicó el encargado del Vivero, ingeniero Carlos Carabio.

Se eligen pinos, casuarinas, cipreses, fresnos, aguaribay, depende del sector donde se elija plantar y las condiciones del suelo y clima. “Se plantan primero las más fuertes, para que sirvan como defensa, y luego el resto más delicado, siempre buscando dar variedad de plantas al proyecto de la Estación Forestal que les otorguen una vista más linda y diversa”, completó.

Raleo y leña

En otro orden de cosas, Carabio aclaró que “la tarea que se lleva adelante en la Estación Forestal no es poda sino raleo, sobre todo por la importante regeneración que hubo en algunos sectores afectados por el fuego, donde hay acacia rastrera, muy combustible. Allí necesitamos reducir esa densidad para permitir el tránsito del turismo pero también para darles seguridad a esos sectores. Al mismo tiempo suele ahogar a otras plantas, como eucaliptus y pinos, por lo que hay que trabajar todo el año para evitar que esto suceda, a la vez que raleamos también estas especies”.

Con respecto a la leña, aseguró que “casi no queda, son diámetros chicos que no se pueden aprovechar, de manera que a la entrada hay personal que trata que la gente vaya a los sectores quemados. Es importante que quienes acuden consulten y se informen, para evitar tener algún accidente y saber dónde cortar. Además, a las personas carenciadas, se les está repartiendo leña a través de una gestión del área de Acción Social del Ente Descentralizado, que vino desde la Forestal de Orense”.

