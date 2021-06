Época de podas: Pissani detalló la forma indicada de llevarlas a cabo y la necesidad de la reforestación

23 junio, 2021 Leido: 68

Se están llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad las llamadas podas correctivas, y para concretarlas son necesarios ciertos permisos municipales, y el encargado de la subsecretaria de Servicios Públicos, Roberto Pissani, comentó en LU24 sobre los requisitos para la realización de éstas podas, como así también, los distintos trabajos que se están realizando desde la mencionada área municipal.

Pissani, explicó que el trabajo de la poda se divide en dos opciones, por un lado la particular que realiza cada vecino, para la cual necesitan un permiso municipal y que sea efectuada por una persona idónea, y por otro lado “lo que realizamos a través de las instituciones, o aquellas personas que no lo puedan hacer, porque requieran apoyo técnico como trabajar con grúas, en arbolados de gran porte y muchos años” es por ello, que para éste tipo de podas que requieren otra dimensión, se trabaja conjuntamente con CELTA, donde se aseguran de evitar el riesgo eléctrico en la poda correctiva.

El pedido de permiso, según indicó Pissani, “se realiza por diferentes lugares, la secretaria, o Políticas Tributarias, dónde se paga un sellado, deja constancia de la cantidad de árboles, el motivo y desde la municipalidad se autoriza” y además agregó que por otro lado, la recolección de ramas también efectúan desde el área de Servicios Públicos.

Para llevar a cabo éstas podas correctivas, y que se realicen de una forma que promocione el crecimiento saludable del árbol y no lo daño “tenemos un listado de podadores que se han capacitado, y hacen una poda buena”.

Por otro lado, Pissani comentó, sobre los trabajos permanentes de forestación y reforestación luego de las extracciones, y en ese sentido manifestó que “hemos iniciado un plan de forestación, con el Centro de Ingenieros Agrónomos, en av. constituyentes del 1000 al 1600” y además se trabaja permanentemente con donaciones de empresas, por lo que actualmente se están por empezar a colocar “150 árboles para dejarle un árbol a cada frentista en la obra de cordón cuneta del Barrio Ruta 3 Sur”.

Asimismo, explicó que se trabaja en la concientización “con un plan integrado con CREA, la Escuela Secundaria N°6 y la Escuela de quintas N°26”, que va de la mano con la planificación de “cada año colocar nuevos 1000 árboles, que hace al crecimiento verde de la ciudad”. Con respecto a ello, sostuvo que “es una política que el intendente Sánchez viene ejecutando como prioridad desde el 2003 y hoy le da esta característica verde a la ciudad”.

Para finalizar, Pissani advirtió que actualmente se está llevando a cabo una poda correctiva en la plaza Francia, donde se reforestará también, y por otro lado se realizará una reforestación en la Plaza Pellegrini. Por supuesto, siempre cumpliendo además, con todas las instituciones educativas que requieren podas.

