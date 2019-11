Era un testolín azul el ejemplar pescado en aguas de Claromecó

El ictiólogo Juan Piscicelli habló con LU 24 sobre el extraño ejemplar pescado por un aficionado en aguas del balneario Claromecó el sábado pasado.

Confirmó que se llama testolín azul y que es llamativo que aparezca esta especie porque no se la ve, pero que es típica de nuestros mares. Además dijo que es más frecuente que salga el testolín rojo y que las consultas llegan más por este último.



“El testolín azul es el menos frecuente y no vuelan, porque se lo confundían con peces voladores. Tienen una modificación en las aletas ventrales que le permiten caminar sobre el sustrato, y tiene una distribución de profundidad pero a veces los bichos se mueven y asociarlo a determinada profundidad o no, varia”, indicó el ictiólogo.

Sobre el llamativo color azul en su aleta aclaró que “hay que tener en cuenta que es un animal que vive en zonas profundas, entonces la coloración cambia y de acuerdo como fue sacada la foto y los rayos del sol inciden en el agua, se ve como la luz del borde azul de las aletas, y es lo que determina que sea llamado testolín azul”.