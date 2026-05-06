Erika Bernedo compartió el camino detrás de Lummus Veggie

6 mayo, 2026 49

Erika Bernedo, al frente de Lummus Veggie, emprendimiento que lleva adelante junto a su hija Florencia, se dedica a la elaboración de milanesas de soja rellenas, vegetarianas y con propuestas innovadoras que conquistaron el paladar de muchas familias, no sólo de Gonzales Chaves, sino también de ciudades como Tres Arroyos, Tandil, Azul y otros puntos de la región.

Durante una entrevista con la Liga de Comercio de Chaves, Bernedo abrió su corazón para hablar de distintos momentos difíciles que le tocó atravesar, experiencias que lejos de detenerla, se convirtieron en motor para salir adelante, reinventarse y apostar por un sueño propio. En ese recorrido llega Lummus Veggie, una idea que comenzó en junio de 2020, en plena pandemia, en un contexto complejo, pero con la convicción de ofrecer un alimento saludable, rico y elaborado con dedicación.

“Gracias a esta iniciativa y con el inicio de mi hija en ella, pude sobrellevar algo que sacudió mi vida hace 5 años atrás. Falleció mi hijo mayor el cual fue un golpe que jamás pensé que podía llegar a suceder en algún momento y me afectó mucho en el trabajo que yo realizaba que era de preceptora en la escuela secundaria y lo de mi hijo llevó a que realizará antes los trámites de jubilación. No llegue a caer en una depresión, pero sí una tristeza profunda. En ese momento aparece esta propuesta por parte de mi hija que ella se iba de viaje para recorrer Latinoamérica y tenía este emprendimiento que inició en pandemia y no lo quería dejar ya que tuvo muchas repercusiones en el lugar donde lo inicio que fue en Tandil. Esto me salvó mucho, me puso la cabeza puesta en este proyecto que hoy sigue enfocado en ello. Hoy 5 de mayo es el cumpleaños de mi hijo y realice mi rutina y trabajo como lo hago diariamente. No es que tengo este emprendimiento para tapar el dolor que tiene una como madre ya que es un dolor muy profundo, pero tengo dos hijos más que merecen mi atención y Lummus mi ocupa gran parte de mi vida, lo hago con mucha pasión y me ha salvado la vida”, contaba Erika sobre su lucha constante y como Lummus ha sido una salvación en su vida.

Oriunda de Perú, con pasado en la ciudad de La Plata, llega en el año 1987 a Gonzales Chaves para radicarse donde se recibe de docente y cuenta cómo fue recibida y armó toda su vida en esta ciudad. “Gracias a esta ciudad pude recibirme como docente, hacer amigos y realizar muchos logros. Para mi Chaves es el lugar en donde me cobijaron, me encontré con hermosas amistades y me hice parte de Chaves. No me veo en otro lugar que no sea en esta ciudad. Cuando mis hijos partieron hacia otras ciudades podría haberme ido para estar cerca de ellos y mis nietos, pero nunca se me cruzó la cabeza.”

Un emprendimiento que comenzó su hija Florencia Carrera en junio del 2020 en plena pandemia en la ciudad de Tandil y que le dio vida a una iniciativa que luego tendría muchas repercusiones. “Mi hija es vegetariana y se encontró con la situación de que en ese momento no había muchas opciones de comida que ella necesitaba. Entonces empezó a hacer una mezcla de alimentos junto con una bolsa de soja que le regalaron y empezó a inventar lo que fue la milanesa de soja junto a rellenos diferentes. Hoy son un poco más grandes esas milanesas y tienen una impronta mía, por supuesto que se mantienen la receta que de mi hija que llevaron al éxito que son hoy en día.”

“Lo que empezó como algo para juntar dinero para irse de viaje jamás imaginaba en el camino que se iba a encontrar conmigo, donde me encontraba pasando por una situación difícil y entonces me pasa este proyecto en el que yo acepte. Hasta hoy sigo con ese entusiasmo que me marcó durante el primer día”, comentaba Erika.

En cuanto a los productos que ofrece y los más solicitados por la comunidad: “Los dividimos en dos categorías: los tradicionales y las especiales. Los tradicionales son los capresse, cebolla caramelizada, choclo, calabaza, verdura y puerro. Las especiales se dividen en Champiñón, roquefort, apio, nuez y brócoli. Todas tienen mozzarella de buena calidad e ingredientes que acompañan el buen sabor.”

Lo que comenzó como un emprendimiento local hoy recibe pedidos desde ciudades como Tandil, Tres Arroyos, San Cayetano Azul. Comentaba cómo fue el crecimiento de las ventas de milanesas de soja y lo importante que fue en la rutina saludable para la comunidad chavense: “Tengo la suerte de que en varios comercios de Chaves Lummus está incorporado como también en distintas ciudades nombradas y con muchos pedidos durante la semana. Pero el crecimiento lo he notado cuando la gente de Chaves empieza a incorporar este tipo de alimento en su vida cotidiana y como una opción saludable que no existía en esos momentos ese tipo de milanesa. Hablamos de gente joven que también se sumó a esta alimentación.”

Desde la Liga se apuesta al recambio generacional y al crecimiento en Gonzales Chaves. En referencia a eso, Erika comentaba lo siguiente: “En el caso mío desde que empecé con Lummus fue un avance. Es notorio que el país está pasando por una crisis económica. En mi emprendimiento voy paso a paso no con perspectivas de tener una empresa grande, sino tener las herramientas necesarias para poder hacer mi trabajo con comodidad. Tengo una sola empleada que es Patricia Di Rocco y a futuro me gustaría que mi hija vuelva para fortalecer el crecimiento de Lummus. Tengo 63 años y me lleva mucha demanda este trabajo, más allá que hoy en día no es la mejor situación poder tener otra empleada, pero pese a eso estoy feliz como me está yendo.”

Con el correr de los meses y años gracias a esta empresa recibió grandes muestras de afecto y detalló lo que aprendió durante este camino. “Recibo todo el tiempo muestras de cariño, de aplausos del trabajo que realizó y eso es algo que me hace feliz, que mi producto salga a la calle y sea tan aplaudido. Es muy emocionante cuando te mandan un mensaje y te dicen: `espectaculares las milanesas´ y de gente que nunca fue de comer este tipo de comidas.”

Pese al éxito con Lummus, Erika cuenta los sueños que tiene aún por cumplir como emprendedora: “Me imagino a Lummus a un nivel más alto con una planta de producción más importante en la que estoy con más gente trabajando y pueda llevarme a otros lugares ya sea Buenos Aires o La Plata. Se trata de un producto artesanal y pese a contar con maquinarias para elevar los pedidos, sé que sería difícil bajo ese parámetro artesanal que pueda llegar a otros puntos por si quisiera que lo artesanal perdurará.

El mensaje de Erika para aquellos que quieren emprender: “Que se animen porque la gente responde al emprendimiento de uno. Se que el emprender no es fácil y las respuestas al principio no son las que uno quiere, pero de alguna manera cuando se insiste, se pone toda la ímpetu, amor y voluntad eso va a tener buen resultado. Se van a tener bajones como en cualquier momento de la vida, pero es cuestión de volver a intentar y de saber que siempre se puede obtener ayuda.”

Si tuvieras que definir a Lummus Veggie en una sola frase, ¿cuál sería? “Gratificación absoluta”

La entrevista dejó un mensaje claro: detrás de cada emprendimiento hay una historia, y en la de Erika Bernedo sobresalen la valentía, la perseverancia y la capacidad de convertir la adversidad en oportunidad.

Con información de Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves

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