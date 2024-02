Ernesto Palacios: “Quiero lo mejor para Cascallares”

Ernesto Palacios, delegado de Micaela Cascalleres, visitó LU 24 este viernes y habló acerca de la posibilidad de ser elegido en marzo, como así también los objetivos que tiene en su función para lo que es la localidad en un futuro.

“Aún no he presentado los avales, por ahí hace falta alguna que otra firma más y hay gente que no la encuentro por horarios de trabajo, pero estamos abocados a eso. Trabajé durante 33 años en el municipio y me jubilé como empleado municipal, así que hice de todo cuando me tocó”, contó Palacios.

Y agregó: “Quiero seguir porque me gusta y quiero lo mejor para mi pueblo. He tenido muy buena afinidad con mucho de los vecinos, y en los casos que no, lo cierto es que en dos meses no se puede conformar a todo el mundo. Cuento mucho con la ayuda de Pablo Garate y Pity Federico, que me han ayudado con muchas cosas y hemos trabajado de manera continuada”.

Además, y acerca de sus objetivos, Palacios detalló: “Fui a pedir una mano a la Cooperativa para agrandar la línea de agua del otro lado de la estación, que es la que más está costando. Estamos en futuras conversaciones con BAGSA para esto y con la gente de CELTA también queremos poner algo en la playa de estacionamiento con luces, cámaras y agua. La idea mía, es que cada delegación tenga un camión atmosférico, porque es mucho gasto”.

