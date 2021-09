Erramuspe saludó a los bomberos que le salvaron la vida: “les di una sorpresa, nos reímos de ese momento tan duro”

El tresarroyense Marcelo Erramuspe, quien sufrió un accidente de tránsito en enero del 2018 por el cual debieron amputarle una pierna, se acercó hasta el Cuartel de los Bomberos Voluntarios de Las Flores para demostrar su agradecimiento hacia quienes le salvaron la vida. “Hay que ponerle un poco de garra y no quedarse, tenía pensado hacer un viaje y visitar a los Bomberos de Las Flores, la gente de la clínica, los médicos y kinesiólogos”, dijo a LU 24.



“Se entra de un mundo nuevo, es algo que no está en el plan de vida de nadie”, manifestó Erramuspe, quien fue chofer de la empresa de micros de larga distancia Río Paraná. El accidente se produjo cuando, el micro que el conducía, fue impactado frontalmente por una camioneta marca Ford Ranger, sobre en la Ruta 3, kilómetro 182,500.

En el último fin de semana de agosto, según dijo “traté de hacer todo eso, estuve en Buenos Aires y vine por Alvear, en donde un amigo me dio una gran mano. Ya venía hablando con los Bomberos de Las Flores para coordinar una visita, para cuando nos deje un poco más tranquilos la pandemia”, informó.

“Les di una sorpresa, nos reímos de ese momento tan duro, nos sacamos una foto y no esperaba que tuviera tanta repercusión. Como dicen en términos médicos ‘llegaste pidiendo pista’, había perdido mucha sangre, pero gracias al rápido accionar de los Bomberos pude llegar al hospital”, agradeció.

En cuanto al cambio que hubo en su vida, luego de accidente, Erramuspe aseguró que “me tuvieron que amputar la pierna, hoy tengo una prótesis, fue algo que me llevó tiempo para adaptarme, dentro de mi casa me muevo con normalidad y en la calle uso un bastón. Es necesario adaptarse porque no hay plan b, ya van tres años y ocho meses de esto, fui alternando entre las prótesis y la silla de ruedas”.

Ante la repercusión que hubo en los medios de comunicación y en la sociedad, el tresarroyense destacó que “para ellos fue medio sorpréndete porque no es normal que alguien pase a saludarlos”

Asimismo aclaró que debido a que el accidente fue cerca de Las Flores, los Bomberos Voluntarios no tardaron nada en llegar, y que gracias a ello, hoy puede disfrutar de su familia e hijos. “Estoy haciendo una vida tranquila, voy a rehabilitación y al gimnasio porque no es bueno subir de peso”, finalizó.

Foto: La Brújula

