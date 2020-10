Es bombera y rindió un examen en medio de los incendios de Córdoba

Una bombera de la provincia de Córdoba, rindió ayer un examen desde el camión del cuartel al que pertenece, durante los incendios que se registran en este punto de la Argentina. Se llama Agustina Pavón y en diálogo con LU 24 destacó la vocación de servicio del bombero voluntario.

Agustina estudia psicología y es la encargada de conectar la manguera de la autobomba a los aviones hidrantes. “Hasta ayer fueron 14 días de mucho trabajo. Los incendios habían comenzado en La Cumbre y el lunes tenía que rendir y yo estaba a cargo de abastecer a los aviones hidrantes y le pedí autorización a mi jefe para entrar al camión comando donde hay mejor señal y pude rendir bien”, relató.

Indicó que cursa el primer año de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba y que hace un año que forma parte del cuartel 11 de La Cumbre. “Me fue bien y rendí con un 7”.

Respecto a la situación de los incendios dijo: “los de La Cumbre están extinguidos y queda uno prendido en Villa de Soto. Los hidrantes hasta ayer estuvieron operando desde la pista de acá y continuarán desde Villa Dolores que les queda más cerca”.

Indicó que su familia ha sido de gran apoyo: “Soy primera generación de bomberos. Es arriesgado, porque uno pone su vida al servicio del otro. Se preocupan porque uno no siempre puede mandar un mensaje. Había mucho cansancio de todos, me quisieron dar el día pero dije que no, porque todos estamos poniendo el pecho a la situación”.

