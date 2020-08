“Es Covid hasta que se demuestre lo contrario”: el mensaje de periodista pringlense a punto de recibir el alta

29 agosto, 2020

El periodista de Coronel Pringles Ambrosio Urriza se contagió de coronavirus y a horas de recibir el alta médica dejó un mensaje a la sociedad, apuntando a la prevención: “es Covid hasta que se demuestre lo contrario”.



En diálogo con LU 24 dijo que “son 15 días los que se necesitan aproximadamente para todo el proceso del virus en el cuerpo, según lo cuentan los médicos, y yo estoy en el 15”.

Destacó el “seguimiento maravilloso, todos los días llamado telefónico de una doctora para adultos, de un pediatra asignado para los hijos y una asistente social que hace toda la coordinación”.

Remarcó que “hemos tenido un acompañamiento maravilloso por parte del equipo de salud de Pringles, no solamente yo sino todos los enfermos, unas 50 personas”. También dijo que lo mismo ocurre con todos los aislados por ser contactos estrechos, alrededor de 500 vecinos.

“Hoy estamos esperando que nos den el alta, en mi casa somos 6 los que estamos aislados, yo que fui confirmado, mis hijos y mi mamá”, agregó. “Cumplimos el tiempo y no presentamos síntomas por eso nos la están por dar”, explicó.

Recordó que “yo comencé el viernes 14 de agosto, fin de semana largo, con un estado gripal, unas líneas de fiebre, cansancio con dolor muscular y decaimiento. Ese mismo día lo informé a Telemedicina y los médicos me dijeron ´si no tenés un síntoma más es gripe´. Pero el martes me levanté sin el estado gripal aunque me di cuenta de que había perdido el olfato. Un doctor conocido me dijo ´esto es Covid, ya te preparo el hisopado´. Fue así que dio positivo. En este sentido hizo hincapié en “la decisión particular, más allá de la recomendación médica, de quedarme adentro” ante las presencia de sintomatología.

“El mensaje, que puede resultar un poco alarmista, es que cuando tenemos tos, fiebre o algún dolor de garganta, es Covid hasta que se demuestre lo contrario. Por lo que es importante aislarse por prevención, quedarse en casa, y llamar a las autoridades sanitarias para que te diagnostiquen. Lo escuché de un médico de acá y me pareció un buen mensaje”, sostuvo.

En cuanto a los momentos de mayor preocupación que tuvo que atravesar, reveló que por tener síntomas leves y contar con mucha información, empezaron “el día en que mi hija Delfina, de un año y medio, presentó un cuadro de fiebre, durante 3 o 4 días. Ahí nomás las autoridades sanitarias también, al ser un contacto estrecho, lo catalogan como un caso de Covid positivo”. Finalmente, “le diagnosticaron otitis y con un día de medicación estuvo y está muy bien. Es lo que más te preocupan los chicos y los abuelos, es mucha angustia la que sentís, fue un terrible momento”, admitió.

