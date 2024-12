Es de Coronel Suárez, viajó durante 11 años y se graduó en el Conservatorio

El suarense Diego Schwab es uno de los cuatro graduados del año 2025 del Conservatorio de Música de Tres Arroyos.

La noticia no sería tal si no se supiera el esfuerzo que hizo para lograr su objetivo, ya que durante once años estuvo viajando desde Coronel Suárez a nuestra ciudad.

En diálogo con LU 24 y con gran emoción, Diego dijo que “salía a las 5:30 de la mañana a Tres Arroyos, cursaba y volvía a la noche” y especificó, respecto a su decisión de cursar su carrera, que “un día mi señora tenía un acto en el colegio, me pidió ayuda, y desde ese momento me di cuenta que la música es lo mío, y cuando se lo conté me acompañó desde el primer momento”.

“Tuve la posibilidad de trabajar mientras estudiaba, me anoté en un listado de emergencia para trabajar en las escuelas” aseguró y agregó que “durante todos estos años no deje de estudiar, incluso en el verano seguía preparando las materias”.

“Durante los dos años de pandemia no viajé. Estaba en mi casa, estudiaba 8 horas por día, y pude aprobar muchas materias más”, manifestó.

“En el Conservatorio me ayudaron mucho; quiero agradecerle a todas las personas que me recibieron, durante todos estos años me esperaron a la mañana, el “Conser” es como mi segunda casa” dijo.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los que quieran estudiar, que se acerquen al Conservatorio el que está ubicado en Avenida Rivadavia 417, para comenzar el ciclo lectivo, ya sea como hobby o salida laboral”, concluyó.

