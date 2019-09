Marplatense intentará cruzar el Canal de la Mancha para visibilizar a los soldados no identificados de Malvinas

La nadadora marplatense Catalina Giaccaglia intentará cruzar el Canal de la Mancha, con el objetivo de visibilizar a los soldados no identificados de Malvinas.



“La idea de nadar por las Islas surgió en 2017, en el llamado Desafío del Atlántico Sur. Durante el proceso de entrenamientos conocí a Julio Aro y su fundación, y eso me llevó a interiorizarme más en lo que fue la guerra, porque yo aún no había nacido ni tengo allegados que hayan estado”, comentó a LU 24 desde el Reino Unido, donde estaba lloviendo e intensos vientos.

“El hecho de haber estado allí me impactó, fue un antes y un después en mi vida y empecé a tomar la causa como propia”, agregó a la vez que contó que aguarda el momento en que las condiciones climáticas acompañen para poder concretar el cruce de los 38 kilómetros, que demandaría entre 12 y 16 horas. Está acompañada por su entrenador, el múltiple campeón mundial de aguas abiertas Claudio Plit, su padre y una amiga, que es fotógrafa, además del capitán y tripulación de la embarcación que contrató.

Lo hará sin traje de neoprene, razón por la que hace unos días un nadador tucumano fue rescatado, tras sufrir hipotermia en las mismas aguas frías. Es que Catalina, vinculada a la fundación “No me Olvides”, quiere dar un mensaje de concientización: que las familias de los combatientes en la guerra se acerquen a hacerse el ADN, para así lograr la identificación de los últimos 8 soldados. Ya, con el impulso de la organización, fueron reconocidos 123 hombres.