“Es de no creer, recién caí”: Leandro Gago y su palabra tras ganar “Las 24” (audio y video)

8 febrero, 2026 4.516

En unas emocionantes jornadas a la orilla del mar, el pescador Leandro Gago se consagró como uno de los grandes protagonistas de la 64.ª edición de “Las 24 Horas de la Corvina Negra” en Claromecó.

Tras una intensa noche de vigilia, Gago logró capturar la pieza ganadora exactamente a las doce de la noche utilizando una combinación de langostino y lombriz, una estrategia que le permitió alzarse con el premio mayor: una camioneta 0km.

El pescador, que se encontraba acompañado por su novia y amigos, expresó su profunda emoción al recibir la noticia, destacando que, a pesar de su trayectoria en otros concursos, esta representó su primera captura de una corvina negra. “Es de no creer, y menos ganándolo”, manifestó conmovido el flamante ganador, quien valoró el logro deportivo por encima del valor material del vehículo, calificando el torneo como el auténtico “Mundial de la Pesca”.

Con este logro, el apellido Gago quedó grabado en la historia de este emblemático certamen que año tras año moviliza a miles de aficionados a la costa bonaerense.

