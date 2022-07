Es dueña de la casa donde se filmó “Esperando la carroza” y compartió sus recuerdos del rodaje

19 julio, 2022 Leido: 805

Ubicada en Echenagucía 1232, en el barrio de Versalles, Buenos Aires, la casa en la que se filmó la película “Esperando la carroza”, una de las más taquilleras de la historia del cine nacional, fue construida en 1929 por un inmigrante español y hoy, una de sus dueñas, Flavia Pérez, la sigue habitando. “Este era un barrio tranquilo en ese momento, y fue una verdadera revolución la filmación. Adaptaron algunas cosas para el control de luz y sonido, para mejorar los aspectos técnicos”, contó Flavia, que llegó a brindar su vivienda como locación a través de un amigo que trabajaba en la productora de Alejandro Doria. “Carroceros” es un grupo de fans de la película que han propuesto que la vivienda se convierta en una insignia nacional.

Incluso su propia tía, que vivía en el lugar, y gente del barrio, participaron en varias escenas. “La casa no la tomaron toda, cada escena lleva una preparación de una hora o más, se ensaya y se filman 10 segundos o menos, pero todo eso en un sector, el resto no se modificó”, contó Flavia, que brindó detalles del particular rodaje, que incluyó hasta dos loros.

“El contrato fue por tres meses, y el rodaje quizá duró algo menos. Todos fueron muy amables; la mayoría de los actores estaban acá en casa, menos Antonio Gasalla, que estaba más en la casa de enfrente, alquilada para el maquillaje y el vestuario”, recordó.

Cuando finalizó la filmación, la producción se hizo cargo del repintado de la casa, con los colores que eligió la familia y que todavía se conservan. “La gente me pide entrar, pero solamente les permitimos sacar fotos desde la puerta. Algunas veces, pero muy excepcionales, hemos permitido el ingreso”, confió.

