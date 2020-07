Es enfermero, chocó una camioneta estacionada en una urgencia y encontró al dueño por Facebook

23 julio, 2020 Leido: 3310

David Esteban Galdame es un vecino de nuestra ciudad que trabaja como enfermero. Este mediodía el hombre estaba yendo a una urgencia en su auto particular para atender a un paciente que estaba sufriendo un paro cardiorrespiratorio, entre el 800 y el 900 de la calle Domingo Vázquez, impactó con un vehículo estacionado, una camioneta Ford F-100 roja, y siguió su curso ya que no pudo parar.



Luego de haber atendido al paciente (que pudo recuperarse de la situación tras recibir asistencia), Galdame publicó en sus redes sociales lo que le pasó y buscó dar con el dueño del vehículo, algo que pudo concretar unas horas después cuando el hijo del propietario de la camioneta se comunicó por teléfono con el enfermero.

Un buen gesto que, para muchas personas que se ven envueltas en este tipo de situaciones, suele no suceder.

Volver