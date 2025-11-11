“Es inhumano”: vecinos denuncian un mes de cloacas derramando líquido. Obras Sanitarias prometió empezar la reparación mañana(videos)

11 noviembre, 2025

La esquina de Bernardo Yrigoyen y Sargento Cabral vive desde hace más de un mes una situación que los propios vecinos califican de “insostenible”. Cloacas rebalsadas, olores nauseabundos y reiterados reclamos sin solución definitiva conforman un escenario que preocupa especialmente de cara al verano y al impacto sanitario que esto implica. María Julia Ferrante, vecina del lugar, habló con LU24 y describió el cuadro.

“Estamos viviendo una situación inhumana. Hace un mes que en la esquina de mi casa brotan las cloacas. No podemos ventilar, no podemos abrir las ventanas. El olor se mete en la habitación, en la cocina, en todos lados”.

Según relató, el problema no es nuevo. Viene arrastrándose desde la gestión municipal anterior y siempre con la misma respuesta: un arreglo momentáneo que dura apenas unos días. “Los empleados de Obras Sanitarias tienen la mejor predisposición, vienen, trabajan, pero al poco tiempo vuelve a reventar. Ellos hacen lo que pueden, pero acá lo que falta son obras de fondo”, aseguró.

Las imágenes enviadas por los vecinos muestran el agua cloacal brotando desde una tapa en la vereda “como si fuera una vertiente”, según describen. “Y digo agua por no decir otra cosa”, agregó Ferrante.

El reclamo, que ahora llegó a los medios ante la falta de respuestas concretas, apunta directamente a la necesidad de una intervención estructural. “No alcanza con que venga el camión o pasen un trapito. Hace un mes que vivimos así. Es inhumano. Pagan impuestos que aumentaron muchísimo y no vemos soluciones”, sostuvo la vecina.

Además del fuerte olor que invade las viviendas, los vecinos remarcan el riesgo sanitario: niños, mascotas y transeúntes circulan por el lugar expuestos a aguas cloacales, justo en la antesala de los días de mayor temperatura.

“Invito al intendente y a las autoridades a que vengan y vean si pueden soportar esta situación. Por eso recurrimos a los medios, porque ya no sabemos qué más hacer. Ojalá pronto podamos hablar para decir que están rompiendo todo para arreglar lo que realmente tienen que arreglar”, expresó Ferrante al finalizar.

Mientras tanto, el barrio espera una respuesta definitiva y obras reales que pongan fin a un problema que ya dejó de ser una molestia y pasó a ser una emergencia sanitaria.

MAÑANA COMIENZAN CON LA OBRA

Desde la Dirección de Obras Sanitarias informaron que ya tuvieron contacto con la vecina hoy a hora temprana y que mañana comenzarán con la obra de reparación

