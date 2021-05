“Es injusto que no nos ayuden a cuidarlos” dijo una enfermera del Hospital en el Día internacional de la Enfermería

12 mayo, 2021

La situación del sistema sanitario es crítica por el COVID 19, y el personal de salud a pesar de tener la experiencia del 2020, está agotado. En el día Internacional de la Enfermería, la enfermera Cristina Caro, solicitó a la población que se cuiden para que los profesionales de la salud puedan ayudarlos y remarcó la gravedad de la situación. Además, realizó en el día de ayer, una publicación en sus redes sociales, contando en primera persona sobre los sentimientos encontrados en éste contexto.

“Estoy cursando el COVID desde el viernes pasado que dí positivo, y por suerte lo estoy cursando en casa, los síntomas no han sido muy fuertes” expresó en primer lugar, por lo que, además de estar en el frente de batalla desde comienzos del 2020 en el Centro de Salud Municipal, hoy está atravesando la enfermedad.

Puntualizando en la situación de pandemia que se vive desde hace más de un año, indicó “hace 8 o 9 años que estoy en el Hospital, los primeros tiempos fueron muy difíciles, mucho miedo, mucha incertidumbre, deseábamos que llegara de una vez para que se vaya pronto, y fue todo adaptarse a un nuevo sistema, nuevos métodos, hasta vestirse”.

Con mucha emoción, tristeza, y el lógico cansancio que le produce el estar transitando el COVID, manifestó “la realidad es que actualmente la situación es muy difícil, extremadamente difícil, porque ahora nos estamos quedando sin fuerzas espirituales” y detalló “porque cuando el espíritu está cansado y el alma triste, se hace muy difícil, empieza a pasar gente querida, y aunque para el personal de salud todos los pacientes son queridos, vemos tan poca empatía en la gente y tan poca solidaridad, que nos pone muy tristes, estamos dando a todo pulmón”.

El personal de salud viene trabajando incansablemente, y particularmente en ésta segunda ola de contagios se agravó la situación, por lo que Cristina comentó “no tenemos mucha vida social, vamos y venimos al trabajo y a la casa, tampoco tenemos ánimo” y agregó además que “sentimos mucha impotencia, bronca, a veces siento ganas de ser ordinaria y decir cosas que no corresponden, porque es injusto que no nos ayuden a cuidarlos”. En ese sentido, destacó que “no queremos aplausos, ni medallas, ni reconocimientos, elegimos este camino y es el mejor camino que podríamos haber elegido, el de ayudar” pero solicitó con desesperación la colaboración de la comunidad, tan sólo siendo responsable y teniendo los cuidados que se requieren para poder revertir ésta situación.

“Remamos y remamos y no llegamos a ningún lado, no están entendiendo que la situación es muy crítica, las salas están llenas y da orgullo y admiración ver trabajar a nuestros compañeros en sala COVID, porque luchan para que el paciente respire un poquito mejor” explicó y añadió “da mucha impotencia que la gente no entienda que la situación es realmente grave”.

En cuanto a los enfermos que se pasan por el Centro de Salud, sostuvo que “hay gente que no la está pasando nada bien y eso es lo que queremos que entiendan, que necesitamos que se cuiden para que nos ayuden, cuidándose nos ayudan un montón”. Y finalizó resaltando que “parece que las palabras no alcanzan, ojala lleguemos al corazón de la gente, no hay más lugar, ni más camas, no sé qué vamos a poder hacer”

