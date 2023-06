Es inminente el anuncio de venta de lotes del desarrollo urbanístico cercano al Parque Cabañas

La Comisión de Banco de Tierras municipal pudo abordar hoy de manera integral el reglamento, ya finalizado, para la venta de unos 50 terrenos en el desarrollo urbanístico que se pondrá a disposición de familias jóvenes en inmediaciones del Parque Cabañas. Según indicaron los tres concejales que integran la Comisión, Daiana De Grazia (Juntos), Graciela Callegari (Todos) y Marcelo León (Movimiento Vecinal) se han hecho ajustes para garantizar que los terrenos sean para familias que necesitan construir su vivienda y no se utilicen con otros fines de lucro. También se trataron hoy expedientes vinculados a la donación de terrenos a una iglesia en Claromecó y a una asociación.

El expediente del desarrollo urbanístico, se aclaró, no requerirá un paso previo por el Legislativo, salvo cuando ya esté el listado de adquirentes. “Entendemos que ya está en condiciones de que se anuncie y se ponga en marcha. Como ya se dijo, lo revisó la Asesoría Letrada municipal, que no tuvo objeciones; y en nuestro caso, los bloques de la oposición hicimos aportes muy puntuales a los efectos de dar las mejores condiciones para los vecinos, la mayor claridad posible, verdad, y transparencia en el proceso de venta; de hecho hay cláusulas que establecen, por ejemplo, que no se pueden comprar para venderle a un tercero”, explicó Callegari.

Por su parte, León especificó que “llegamos a acuerdos para que esto sea con las mayores facilidades para la gente. En el protocolo están dispuestas condiciones de ingreso, de residencia en la ciudad, convivencia, entre otros aspectos; y además los terrenos están habilitados para el PROCREAR”.

Finalmente, De Grazia se refirió al tratamiento del expediente relacionado con la donación de dos terrenos para una iglesia evangélica en Claromecó, y de otro vinculado a cinco lotes a ceder para una asociación mutual en Balneario Reta. “Estos expedientes ya pasaron sin objeciones por Asesoría Letrada, pero quedarán en análisis porque todavía no pasaron por el Concejo. Tienen el visto bueno del Banco de Tierras y los aspectos legales, pero seguramente nos reuniremos con estas personas a ver cuál es el objeto social que tienen, y diferentes cuestiones para avanzar o no sobre este tema”.

