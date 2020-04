Es la ayudante fiscal Gabriela González Illescas el caso sospechoso de coronavirus en Dorrego

Una gran incertidumbre se vive por estas horas en Coronel Dorrego por la aparición de un caso sospechoso de coronavirus, siendo la presunta portadora de la enfermedad una integrante del Poder Judicial de la mencionada localidad.

Se trata de Gabriela González Illescas, quien pudo conversar unos minutos con una radio bahiense, pese a evidenciar durante la entrevista una serie de importantes problemas respiratorios.

“Estoy con mucha tos. Estoy cursando una neumonía y como soy personal de alto riesgo, me hicieron un test y espero el resultado para dentro de 48 horas”, destacó González Illescas, en su charla con La Brújula 24.

Además, confirmó que “regresé de Buenos Aires el 7 de marzo y me aislé por motu propio. Tuve una pequeña gripe que no se curaba. Y como ayer tenía mucha tos, llamé al hospital”.

“No creo tener coronavirus y, si así fuera, sería de circulación comunitaria porque no viajé al exterior”, concluyó la funcionaria judicial.

Fuente: La Brújula 24

