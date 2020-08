Es negativo el resultado del oficial del CPR, pero son 13 los efectivos que continuarán en aislamiento

De fuentes seguras trascendió a media mañana de hoy que el hisopado al efectivo marplatense que cumple funciones en el Comando de Prevención Rural local dio negativo. No obstante, tras describir el estado de situación y llevar tranquilidad a la comunidad respecto de este caso, el secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra, aseguró que son 13 los uniformados pertenecientes a esa dependencia que continuarán en aislamiento preventivo hasta totalizar entre 10 y 14 días.

“El domingo de la semana anterior, un efectivo del CPR que proviene de Mar del Plata, informó que su esposa, quien trabaja en una residencia de adultos mayores en esa ciudad, había sido hisopado con resultado positivo para coronavirus, por lo que a él también se le practicó el hisopado aunque no tenía síntomas, de hecho sigue sin tenerlos. Como medida de precaución extrema, lo que decidimos desde la Secretaría, debido a que ese efectivo había estado en la guardia del CPR el día jueves de la semana anterior, aislar a todas las personas que habían estado en contacto con él para ponerlos a resguardo de la posibilidad de que esta persona hubiera tenido un contagio previo”, explicó Guerra.

Los efectivos aislados son 13 en total, dos de ellos de Adolfo Gonzales Chaves –cuyas autoridades sanitarias fueron puestas en conocimiento de la situación- y uno de Monte Hermoso. “Con todos ellos me comuniqué personalmente, aun cuando no todos hubieran tenido contacto con este efectivo, para que se quedaran en resguardo durante 10 a 14 días del contacto, tal como lo indicaron a nuestra consulta las autoridades epidemiológicas de la Región Sanitaria”, dijo Guerra. El aislamiento, que incluye a dos matrimonios que trabajan en la fuerza, se cumple en los domicilios de cada uno y hay algún caso que lo lleva adelante en la misma sede de la dependencia. Y se los llama diariamente para conocer su estado de salud y para la provisión de distintos suministros que pudieran requerir.

“Ese aislamiento no va a cesar aun cuando el resultado fuera negativo”, aseguró el médico, quien además pidió que “no se estigmatice a los trabajadores esenciales que están en la primera línea de la lucha contra el virus”.

