Es oficial: Carlos Sánchez no será candidato a intendente

18 mayo, 2023

Mediante un comunicado, el actual intendente Carlos Sánchez anunció que no será candidato para renovar mandato. Con una extensa nota agradeció y se mostró satisfecho por la labor llevada adelante en más de 30 años de carrera política.

Textualmente dice: ”a 37 días del vencimiento del plazo para presentación de listas de precandidatos, creo conveniente anunciar, luego de un profundo análisis personal y familiar y también político, que NO SERÉ CANDIDATO a ningún cargo en las próximas elecciones.

Mi carrera política superó ya los 30 años, y el trabajo hecho por Tres Arroyos me satisface y me enorgullece, desde cada lugar que humildemente pude ocupar, gracias al voto que supo confiar en mi la mayoría de los tresarroyenses, en cada una de las oportunidades que me eligieron en el 2003, 2007, 2011, 2015, y 2019, como intendente.

El Movimiento Vecinal también, depositó en mí una confianza absoluta y gracias a cada vecinalista, y a todos los tresarroyenses hemos logrado que Tres Arroyos haya desarrollado sus potenciales a un nivel impensado hace 40 años.

No me cabe ninguna duda, que el partido que me ha permitido llegar hasta aquí, presentará a la persona indicada para que en las próximas elecciones sea elegido o elegida como intendente de Tres Arroyos.

Solo me resta agradecer a cada una de las personas que me acompañó y sostuvo en estos cinco períodos como intendente: funcionarios, empleados municipales, amigos y allegados, y sobre todo a mi familia.

En los últimos meses que quedan de mi última gestión, trabajaré con la misma energía y con la misma fuerza con la que comencé aquel 10 de diciembre de 2003, con un único objetivo: el crecimiento sostenible de nuestro distrito en todos sus aspectos.”

Firmado por Carlos Alberto Sánchez

Volver