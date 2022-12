Es oficial: el 23 y el 30 de diciembre hay asueto en la Provincia

19 diciembre, 2022

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró asueto administrativo en el ámbito de la Administración Pública Provincial, para los días 23 y 30 de diciembre de 2022, tal como lo hizo Alberto Fernández a nivel nacional. Del mismo decreto, se desprende que los sábados 24 y 31 también serán alcanzados por el asueto. En el decreto, con fecha de hoy, establece que “la presente medida no alcanza a las Instituciones Bancarias y Entidades Financieras”.

Entre los motivos del decreto, se declara asueto por “su profundo sentido religioso y conmemorativo”, ya que “las citadas fechas son celebradas tradicionalmente por la ciudadanía mediante la unión y acercamiento de las familias y grupos” y debido al “traslado de muchos/as ciudadanos/as a distintos puntos de la Provincia y del país a fin de reunirse para celebrarlas”.

Cabe recordar que 24 y 31 de diciembre caen sábado, mientras que el 25 -Navidad- y 31 -Año Nuevo-, dos feriados tradicionales de la cultura occidental, este año caerán domingo por lo que se “perderán”. De allí que la administración nacional primero y ahora también la provincial hayan decidido reemplazarlos por las vísperas del 23 y del 30 de diciembre, en lugar de los tradicionales días no laborables para el 24 y 31.

A su vez, el decreto exceptúa de la medida al personal dependiente de:

Policías de la provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad.

Servicio Penitenciario Bonaerense;

Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires que cumpla funciones en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales y al que realice funciones de traslados.

Dirección Provincial de Alto Riesgo y Casos Críticos, en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral dependientes del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual

Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida.

“Operativo Sol 2023” y de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial que a tal efecto se disponga y aquel que realice tareas de Inspección Vial. (infocielo)

