Es oficial: Franco Colapinto correrá este año en la Fórmula 1

Después de 23 años, Argentina volverá a tener un piloto en la Fórmula 1. Y no nos referimos a alguien que se siente en la butaca para probar el auto o participar en un entrenamiento de una fecha, sino que esto es bien oficial. Porque Williams acaba de informar que Franco Colapinto será su segundo piloto en la presente temporada de la Fórmula 1 hasta fin de año. Una bomba.

La escudería simplemente publicó un mensaje en X con la foto del bonaerense y esta frase: “Franco Colapinto correrá lo que queda de la temporada 2024”. Así de simple ,así de explosivo para el automovilismo y el deporte argentinos, que desde el 2001, con Gastón Mazzacane, no tienen un piloto de nuestro país en la Máxima.

Franco Colapinto to race for the remainder of the 2024 season.

— Williams Racing (@WilliamsRacing) August 27, 2024