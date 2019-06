Sin presentar la lista, “Juntos por el Cambio” oficializó a Oosterbaan como candidato a intendente

En un anuncio que se transmitió en vivo por redes sociales desde el bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante, y que contó con presencia de históricos dirigentes radicales, la fuerza “Juntos por el Cambio” oficializó la candidatura a intendente del exdirector de CRESTA, Gustavo Oosterbaan. Lo presentaron la diputada Laura Aprile y la exconcejal y actual asesora María Marta Naveyra, pero llamativamente se indicó que el resto de la nómina se dará a conocer “a la brevedad”. En principio, dos de sus números puestos, Soledad Cadenas y Ticho Groenenberg, no estuvieron presentes en el lanzamiento, y fuera de micrófono hubo quien dijo que aún no está acordado el orden de los tres primeros lugares.



“Hoy es un gran día, estoy muy contenta por el trabajo que venimos realizando y la demostración de compromiso y contacto con la gente de este equipo, de la transparencia, ganas. Por eso este anuncio me llena de alegría y orgullo”, dijo Aprile. Naveyra, por su parte, destacó que la presentación “se haya hecho en el bloque, porque el Concejo es el espacio visible del trabajo en conjunto de este equipo y es la caja de resonancia de las inquietudes y reclamos de los vecinos de Tres Arroyos”.

A su turno, el contador Oosterbaan dijo haber aceptado la candidatura a intendente, agradeció el ofrecimiento y aludió “a discusiones, perspectivas y consenso que hoy nos permite decir que Tres Arroyos tiene un grupo político que va a trabajar por su desarrollo, a través de la experiencia que he recolectado en la función pública en CRESTA. El equipo tiene pensados ejes de trabajo que se van a dar a conocer en los próximos días y entiendo que se da una oportunidad histórica de llevar adelante un gobierno municipal con apego a la ley y valores, poniendo en valor lo que los tresarroyenses hemos logrado con el CRESTA, con el Parque Industrial y otros aspectos que hacen que Tres Arroyos sea pionera”.