El tresarroyense Víctor Ascone, radicado en La Plata, es el creador de la máquina expendedora de choripán y se encuentra buscando inversores para poder fabricarla. El proyecto, denominado “Mac Toom”, con más de cuatro años de proceso, tiene un costado solidario. En la iniciativa están comprendidas las reconocidas marcas Cagnoli y Bimbo.

En diálogo con LU 24, el inventor dijo que “se ha logrado terminar el diseño de la máquina. Está todo preparado y falta el inversionista. Ahora estamos en la etapa de difusión”, explicó.



“Yo pensé en cambiar un poco la filosofía respecto a lo que es la empresa cuando uno crea algo. A mis 50 años dije que quería hacer un emprendimiento no solamente para mi beneficio sino que sea de varios. Entonces pensé en entregárselas a las familias desocupadas y que trabajen para sus propios sueños”, precisó. De esta manera, el objetivo apunta a “crear un círculo en todo el país” para que cada familia que reciba la máquina luego se la pase a otra.

Con forma robótica, “Mac Toom” tiene una App para el celular, wifi propio y reconocimiento de voz y facial.

En la mochila, con frio propio, contendrá el producto ya envasado al vacío. También Ascone pensó en la posibilidad de contar con un chorizo vegano “para satisfacer a mayor cantidad de clientes”.

“Vos apretás un botón, y dentro de la máquina esto pasará por un proceso. Podrás elegir a través de la pantalla táctil si lo querés pre-cocido, más tostadito, más jugoso o para llevártelo a tu casa o la oficina y comerlo más tarde”, detalló.

En tanto, aclaró que “no tiene microondas, que mata mucho el sabor. Es un choripán pensado para comer arriba del auto, en un cine o un teatro. El pan no desprenderá migas y absorberá todos los jugos”, aseguró.

Ascone hizo hincapié en que “el chorizo será de primera línea. Se ofrecerá un producto con toda la experiencia de Cagnoli y de Bimbo para lograr un sabor único”.

La máquina, que tendrá inteligencia artificial, no recibirá dinero en efectivo, cobrará con código QR. Se podrá pagar con criptomonedas, SUBE y demás medios digitales, según anunció.

Asimismo, comentó que desde su teléfono celular el cliente podrá saber a qué temperatura se encuentran los chorizos y cuántos quedan.

“La máquina es un diseño único en el mundo y tiene mucha tecnología. El proyecto va a ser revolucionario en la Argentina”, valoró.

El correo de contacto es [email protected]il.com y el teléfono 221-3583615. En Instagram y Facebook se lo encuentra como “Mac Toom”.

Finalmente, Ascone refirió que la relación con la gastronomía viene de familia ya que su padre tuvo a su cargo la organización de muchas fiestas.

