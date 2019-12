“Es un anuncio demagógico y para la tribuna”, dijo Garrido sobre la contrapropuesta de Juntos por el Cambio

19 diciembre, 2019

“Es preocupante el anuncio, lo hacen para la tribuna porque va a quedar bien y es lo que la gente quiere escuchar. El anuncio en cuanto a lo político es demagógico”, dijo el secretario del Concejo Deliberante, Martin Garrido, al opinar sobre la contrapropuesta del Presupuesto Municipal 2020 presentada por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio.



El ex concejal indicó que es una opinión personal y no del Bloque de Todos, ya que aún no se trató el tema con sus compañeros: “Mi punto de vista es que hoy el país está en una crisis económica y social profunda que fue causado justamente por los 4 años de Cambiemos tanto a nivel nacional como provincial. Teniendo en cuenta esto resulta raro que en sus 4 años de gobierno donde se ajustó siempre al bolsillo del trabajador y del jubilado, hoy aparezca una propuesta de este tipo”, expresó.

Asimismo manifestó que “el anuncio de la reducción salarial a la planta política, que por un lado ellos dicen que es insignificante, estamos hablando del 1% del presupuesto planteado para el 2020 del vecinalismo, suena demagógico. Sabemos que a la gente común le va a encantar ese anuncio y entonces lo hacemos, pero hay cuestiones que son mucho más preocupante como son el ajuste que ellos plantean en lo social, en lo cultural, que son ajustes que hicieron a nivel nacional y a nivel provincial y que nos llevaron a esta crisis que hoy tenemos”.

