“Es un logro colectivo”, coincidieron las autoridades en la inauguración del camino alternativo

16 agosto, 2022

Ya en el acceso a la Escuela Agropecuaria, y tras recorrer el renovado camino que quedó inaugurado hoy, el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez expresó su alegría por estar en Tres Arroyos participando de la inauguración del consolidado del camino alternativo, al que definió como “un logro colectivo”. El funcionario trajo consigo el saludo del gobernador Axel Kicillof y su compromiso “por estar presente en cada uno de los 300.000 kilómetros cuadrados que tiene la Provincia”, y destacó “la sensibilidad y el compromiso que el diputado ‘Cuto’ Moreno tiene con el distrito”.

“Cuando nos hablaron del tránsito que hay por la ruta hasta esta Escuela Agropecuaria y la Chacra de Barrow, enseguida pensamos en empezar a buscar un presupuesto, los recursos, porque por la sensibilidad del proyecto era importante llevarlo adelante. Este es un mérito y un logro colectivo, de una comunidad local que entiende dónde hay una necesidad y elabora un proyecto, y un Gobierno provincial que ve y entiende que donde hay una necesidad, hay una obligación de actuar y llevar soluciones concretas”, apuntó Rodríguez.

La idea de concretar este camino tiene nada menos que 35 años, y en este sentido, el ministro aseguró que “la mirada del Gobierno provincial es la de poner en valor las comunidades locales para mostrar el potencial enorme de la Provincia de Buenos Aires, más allá de que haya iniciativas que tengan más de 20 años. Por eso las cosas pueden llevarse a cabo, porque esto no es un discurso sino un logro concreto del que podemos decir fue sueño, fue anhelo durante 35 años, y hoy lo podemos concretar”.

El convenio por las luminarias

Rodríguez subrayó, finalmente, que “además de presentar una obra estamos mostrando nuevo equipamiento, que permitirá pensar en todos los caminos que hay por mejorar. Porque hay más cosas para hacer, y tenemos la forma y la decisión política para seguir avanzando”. Y anunció la firma del convenio con la Municipalidad y CELTA, para que con fondos provinciales se financie la iluminación de los accesos a la EATA y a la Chacra de Barrow, “para que cuenten con lo que requieren para completar el importante trabajo que se hizo en este camino”.

Participaron de este tramo de la actividad, vinculada a la reapertura y las importantes mejoras realizadas el camino, autoridades y personal de la Chacra de Barrow, de la Escuela Agropecuaria, de la Sociedad Rural, de distintos sectores políticos locales y de otras entidades intermedias.

La gestión de Moreno

“Esto empezó con un amigo, Augusto De Benedetto, cuyos hijos vienen a esta escuela, y entonces lo llamé a Patricio (Ferrario) y a la directora de la Chacra, y empezamos a trabajar. Esta escuela es un orgullo”, dijo el diputado Carlos “Cuto” Moreno, gestor del financiamiento para las mejoras en el camino alternativo a la EATA, para darle la palabra a Patricio Ferrario, fundador del establecimiento educativo.

“Desde chico me enseñaron que no hay que adjudicarse méritos ajenos; solamente hablo para agradecer en primer lugar a las cuatro áreas que se unieron para lograr esto: al diputado Moreno, que fue el que gestionó todo para el arreglo del camino, al ministro por la decisión política que se tomó en momentos difíciles como el que está viviendo nuestra patria, al intendente que fue el que hace años logró esta entrada alternativa para aliviar el tránsito por la ruta 3, y al Ente Vial que en tiempo récord plasmó esta obra”, destacó Ferrario, quien recordó que ya desde sus inicios se pensaba en un acceso por esta vía a la escuela.

A modo de reflexión final, sostuvo que “desde tiempos inmemoriales los caminos han sido factor de unión y comunicación entre los pueblos; mi abuelo irlandés contaba que cuando la ruta no existía, el acceso a Tres Arroyos era por este camino, y por aquí, junto con el tren, transitaron una gran cantidad de inmigrantes que llegaron a nuestra patria chica. Hoy vemos que hay dirigentes políticos de distinta extracción, autoridades del Concejo, organizaciones sociales, y así como este camino permitió que Tres Arroyos se desarrollara, hagamos votos porque hoy sea una vía de unión en un país que tiende a dividirse sin demasiados fundamentos”.

Decisión política

A su turno, el intendente Carlos Sánchez destacó la decisión política de la Provincia, la gestión de “Cuto” Moreno; el trabajo del director Martín Maldonado y el personal del Ente Vial Descentralizado, y aseguró que el camino “es fruto del trabajo de todos; esto se podría haber hecho con una empresa privada, y seguramente hubiera llevado todo el subsidio provincial. Pero nos preguntamos por qué no hacerlo nosotros, y previa autorización del Ministerio, los números nos dieron para hacer el camino y comprar un camión más, con el cual el Ente Vial seguirá mejorando el resto de los caminos del distrito. La unión, la descentralización que el Gobierno provincial hizo con este proyecto, lo hicieron posible”.

El jefe comunal reflexionó, en tanto, en torno a la importancia de que los padres y madres de los alumnos que van a transitar por el nuevo camino “lo hagan con cuidado; se le han hecho muchas cosas, alcantarillas, lomas de burro, señalización, pero hay que transitar de acuerdo a lo que dicen los carteles y de manera responsable, a 50 km por hora”.

Tras el acto en el acceso a la EATA, alumnos del establecimiento entregaron presentes al ministro Rodríguez, al diputado Moreno y al intendente Sánchez. Y se destacó la creación, por parte de los estudiantes, de un video explicativo sobre el camino y la forma de transitarlo con seguridad.

