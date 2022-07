“Es un sueño cumplido”, dijo Luis Barrionuevo tras presentar su libro

Tras presentar su libro “Vivencias de un criollo” y la bandera del payador, que se izó por primera vez en Tres Arroyos, se mostró sumamente emocionado y feliz: “Es un sueño cumplido”, aseguró a LU 24.

“No puedo creer como salió, fue algo fuera de serie lo que pasó en Cascallares el viernes, un éxito total. La gente compraba los libros y me los apilaban en la mesa para que los autografiara, yo no daba abasto”, contó.

“Fue algo sensacional, tengo una gran alegría”, aseguró al tiempo que agradeció al delegado municipal Oscar González.

También valoró la presencia de Torkild Rybner: “Cuando tenía 12 años fui a trabajar a su establecimiento. Yo no podía creer que estuviera. Me compró un libro y, como si fuera poco, me entregó el suyo sobre su familia dinamarquesa. Son cosas inolvidables, como que Don Alberto García, propietario de La Turca, en la zona de Oriente, venga desde Buenos Aires porque me prometió que me iba a acompañar”, destacó.

Barrionuevo es el creador y diseñador de la bandera del payador. “El sábado a la mañana y en Tres Arroyos se izó por primera vez en la República Argentina. Le agradezco profundamente al Intendente por sus palabras y también a todos los que estuvieron”.

“Va a quedar para la historia”

“Tampoco puedo creer la cantidad de gente que había en el Museo Mulazzi y con los libros me pasó lo mismo que en Cascallares. El agradecimiento a Sonia Finocchio, a los cantores que me acompañaron y a quienes vinieron desde otros lugares. Me llamó, desde Mar del Plata, Martita Suint para saber cómo había andado todo esto y se llevó una gran alegría porque le di un paso muy alto al canto del payador, siempre he sido un luchador de todo esto. Yo creo que lo ocurrido este fin de semana en Tres Arroyos va a quedar para la historia. Tengo una emoción muy grande”, afirmó.

“Me dio mucho trabajo escribir este libro, lo hice en borrador y se lo llevé a la gente de Caravana prácticamente hecho. Había soñado dejarle un legado a mis paisanos, a mi gente, y en especial a la juventud porque cuando lo lean van a ver cosas muy importantes de cosas que tienen que ver con lo criollo”, subrayó.

Por último, el reconocido payador reiteró su agradecimiento “a las autoridades, a la Dirección de Cultura, a LU 24 y toda la gente que me brindó su apoyo y ánimo”.

