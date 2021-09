Aramberri: “Es una decisión que vengo pensando hace mucho”

16 septiembre, 2021 Leido: 384

Luego de conocerse la decisión de dejar su cargo como Director de Turismo de la comuna por motivos particulares, y en contacto con LU 24, Francisco Aramberri dijo a nuestra emisora que “es una decisión que la vengo pensando hace mucho, que la verdad me cuesta por ahí mucho escribirlo, llevarle la carta al intendente, la verdad me cuesta la decisión de dejar la función después de tantos años, es una decisión que la vengo pensando que es necesaria, que necesito descansar un poco, muchos años de gestión, creo que he sido el funcionario que en más áreas estuvo el municipio, siempre que el intendente me pidió que fuera a cubrir un lugar estuve dispuesto a dar una mano”.

“El Movimiento Vecinal es mi segunda casa: Yo desde los diez años cuando mi viejo fue candidato a concejal, y después tuve participación, pero creo que esto es necesario”, sostuvo y agregó “hoy digo esto y mañana ya estoy a las ocho, pensando en hacer cosas, y no me doy cuenta de lo que hoy estoy haciendo”.

“Trabajar al lado de Carlos es tener la libertad absoluta para trabajar, siempre me dio el respaldo y trate de hacer lo mejor posible; el dia que me vaya voy a estar tranquilo que di todo para que la gente del partido de Tres Arroyos este lo mejor posible”, afirmó.

“Seguramente fallé en muchas cosas, pero también debo haber tenido aciertos, pero son catorce años ya de todos los días, de función en función, no me he tomado más de diez días de vacaciones estando en el municipio, y creo que es necesario de hacer un parate, también para que venga una cabeza nueva, para que esta gestión siga haciendo lo excelente, que ha cambiado la ciudad de Tres Arroyos, que tiene un intendente que se levanta todos los días a las seis y media, que se le ocurren cosas distintas cada día y que tiene un equipo que lo acompaña”, dijo.

“Yo tengo 43 años pero admiro la fortaleza que tiene Carlos, es difícil seguirlo; es una decisión que me costó tomar, la tiene él a la renuncia, la analizará y me parece ético entregársela en este momento, no tiene que ver con el tema de las elecciones. Creo que el MV tiene que salir a recuperar esos votos que hemos perdido para poder acceder a una banca en el Concejo Deliberante”, agregó.

“El resultado del domingo se puede revertir”

Respecto al resultado electoral, sostuvo: “creo que fue una situación en la que la gente en este momento no está bien, hay que ser realistas; por más que tengamos una ciudad pujante en la Provincia creo que el momento de la gente no es el mismo, creo que el revés se dio contra el gobierno que gobierna cada comuna cada provincia y el país”.

“Soy muy respetuoso de la gente que está enfrente, y creo que han hecho una campaña distinta y creo que tendremos que rever algunas cosas para esta elección que viene tan pronto, he felicitado a mis rivales cuando hemos perdido en las legislativas, que son elecciones difíciles para el Movimiento Vecinal, y en la elección siguiente Carlos gana y gana bien; creo que el gobierno vecinalista le gusta a la gente, es algo cómodo para la gente y creo que se puede revertir, tenemos una campaña de dos meses y luego trabajaremos para que dentro de dos años el vecinalismo siga siendo gobierno en Tres Arroyos”, finalizó.

Volver