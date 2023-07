“Es una misión de vida que tengo”, afirmó la sanadora que le devolvió la visión a tresarroyense

18 julio, 2023

La sanadora santafesina Lidia Mazzola fue quien le devolvió la visión a la tresarroyense Claudia Ciarlo y en diálogo con LU 24 manifestó que “es una misión de vida” que tiene.

Contó que “al poco tiempo que empezó la pandemia recibí el don de la sanación. Comenzó con una visión en el tercer ojo durante la noche: con los ojos cerrados y abiertos vi el rostro de Jesús y a una chica de pelo corto”.

“Al otro día comencé a preguntar qué era lo que me pasaba y un maestro reikista me dijo que se había abierto mi tercer ojo y seguramente era sanadora”, recordó.

“Me empezaron a arder las palmas de las manos y continué con las visiones de noche”, agregó. En ese sentido, comentó que le pidió a su madre el teléfono de un sacerdote sanador de Paraná, a quien a través de WhatsApp le contó lo que le pasaba. Y el padre, que estaba enfermo, se emocionó y le dijo ´hija has sido bendecida con el don de la sanación´.

Fue así que se dirigió hasta la capital entrerriana para verlo y él le pidió que sanara a las personas a través de la imposición de manos. “Tu patrono de sanación es el Padre Pío”, le indicó. “Así comencé con gente del entorno, algunos amigos de mi mamá, hasta que ella se enfermó de cáncer de colon, recibí mensajes de Jesús diciéndome que ella se iba a sanar y a partir de su sanación iba a venir mucha gente a buscarme”.

Rememoró que, por intermedio de una tarotista chilena, hizo una sanación a distancia por videollamada que “fue maravillosa”. “El que sana es Dios, yo soy un canal. Milagros como el de Claudia hay muchos. Ella tenía una malformación congénita, no veía nada. Se comunicó conmigo, me pidió un turno y su mirada me llegó al alma”.

“Ella vio, mientras rezaba haciéndole la sanación, el rostro de una niña de aproximadamente 6 años. Me lo contó al otro día y le mandé una foto mía porque esa niña era yo”, aseguró.

“Después recibí un mensaje de Jesús: ´Te he dicho que eres un ángel en esta Tierra, las personas te van a ver como niña o adulta. También, fuera de Argentina, hubo gente que me ha visto en sus casas. Pasaron cosas muy fuertes, he llorado muchísimo de la emoción porque nunca imaginé recibir semejante don”, afirmó.

“El año pasado hice un ayuno de 21 días que me pidió Jesús y recibí otros mensajes donde me dice que quiere que haga sanaciones en un campo, y estoy esperando ese lugar, Dios sabe cómo vendrá”, reveló.

Finalmente, aclaró que “no cobro las sanaciones, recibo la colaboración que la persona pueda dar y la que no puede, recibirá igual la sanación porque es una misión de vida que tengo”.

Se pueden solicitar turnos comunicándose al teléfono 3425933893 o a través del Instagram @lidiamazzo61.

“No recibo gente, por ahí alguna viene, porque no tengo un lugar físico y en mi casa no puedo”, concluyó.

