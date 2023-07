Esa inevitable tentación del ser. Escribe: Omar Eduardo Alonso

28 julio, 2023

Ha quedado registrada en la historia la frase del escritor y político cubano José Martí Pérez señalando que una persona debe, durante su existencia, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. (foto de tapa).

De esa manera justifica su paso vital y trasciende a las siguientes generaciones.

Quiero detenerme en el concepto de “trascender”, porque me involucra y en general involucra a todos quienes de alguna manera nos comprometemos, en mayor o menor medida, con lo cultural de la sociedad contemporánea.

Sobre todo quienes escribimos y no lo hacemos para consumo estrictamente personal, sino para compartirlo con otras personas.

Y los periodistas siempre queremos trascender, y si es posible dejar una huella.

Pero de la misma manera piensan otras personas que consideran importante dejar su marca. Sobre todo quienes han elegido un desarrollo político y que de alguna manera han llegado a ocupar funciones públicas.

Me dispongo a compartir algunas experiencias al respecto.

El ego y yo

Quizás sea un absoluto exceso de mi parte, considerar que puede ser importante preservar todas o alguna selección de estas columnas que se publican regularmente en la página de LU 24. Ya redondean las 200.

Y para ello ¿qué mejor que un libro?

Al respecto quiero informarles que con fecha 19 de julio he realizado presentaciones al DE y al CD pidiendo se me incluya en los alcances de la ordenanza 6469/13.

Quiero compartir algunos pasajes de mi presentación y no fatigarlos con el texto completo:

Digo allí por ejemplo que “vivir es fabricar recuerdos y en eso he centrado desde hace tiempo mi actividad periodística.

Mi interés no roza siquiera tangencialmente lo comercial pero se inserta fuertemente en lo estrictamente cultural, una cuestión que se vincula con la identidad de los pueblos.

Resulta claro-digo-que el Estado, en este caso municipal, debe atender adecuadamente estas cuestiones, sentido claramente asumido a través de la ordenanza que menciono.

Considero-afirmo en el texto-de interés que ese material adecuadamente editado, se incorpore a la documentación disponible en bibliotecas, escuelas y en cualquier anaquel privado, como manera de abrevar en conocimientos al respecto.”

Queda a criterio de cada lector formar su propia opinión, pero es muy claro que la implementación efectiva de los términos de la ordenanza significaría abrir posibilidades a muchos emprendedores culturales, hoy constreñidos por los costos editoriales.

Los políticos

Un costado diferente, aunque con aristas comunes, se produce cuando personalidades políticas quieren, con publicaciones especiales, dejar testimonio de su gestión en la función pública.

Es más sencillo en estos casos contar con los recursos necesarios para las ediciones correspondientes, que pueden ser más o menos ambiciosas en volumen, calidad y tirada. Pero este costado lo pongo aparte en esta ocasión.

Está concluido un trabajo que reflejará generosamente la gestión municipal del Intendente Carlos Sánchez. Fue desarrollado por un colega con gran experiencia en la edición gráfica.

Hasta donde sé, se han evaluado costos de impresión, pero quedó en “las gateras”. Podría suponerse que se avanzaría al respecto una vez concluido el proceso electoral.

Una verdadera rareza, por así decirlo, fue el trabajo oportunamente encargado por el diputado Rogelio Varese.

Por su pretensión de proyección, ya que su desarrollo fue bilingüe: castellano e inglés. “Varese report”.

Obviamente se exponían todos los logros y gestiones del legislador.

Lo mismo ocurría con la entonces senadora Graciela De Leo, de reciente presencia en el acto de lanzamiento del libro de Luis Barrionuevo en la biblioteca Cacuri.

Actualmente radicada en Merlo, provincia de San Luis, al parecer ha dejado atrás su polémica trayectoria política.

También dejó su testimonio con una publicación especial el diputado Carlos Julio Moreno, quien ha jugado fuerte en la política nacional desde hace mucho tiempo y que no ha dejado dudas sobre la acción a favor de Tres Arroyos en muchos aspectos de su gestión.

El entonces Intendente Fernando Ricci también dejó registrado su paso por la función pública, en un trabajo con denominación de la historia peronista como “Plan Quinquenal”.

El ex embajador en España, José Campano también quiso dejar asentada buena parte de su trayectoria. Lo hizo a través de un trabajo de la Fundación Campano y que oportunamente se me encomendara.

Pero sería largo mencionar todas las iniciativas de este tipo si nos remontamos a la historia.

Ya en 1932 se exaltaba la gestión conservadora en la provincia de Buenos Aires, iniciativa impulsada y sostenida a través de una importante editorial nacional, Atlántida, por el caudillo Alberto Barceló. En la misma se reflejaban todos los aconteceres sociales de los distintos distritos bonaerenses, incluyendo a Tres Arroyos.

Seguramente no han sido los únicos, pero son los que en un rápido ejercicio de memoria, recuerdo en este momento.

Yo y ellos. Ellos y yo, no nos hemos podido sustraer a “la irresistible tentación del ser”. La gran diferencia es que lo mío está por verse.

–

Año 4-Nota 175

[email protected]

También en FB

Volver