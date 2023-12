Escándalo: El hijo de concejala liberal bahiense cambio su alias por similar al de las donaciones

19 diciembre, 2023

Iván Safar, hijo de la concejala liberal de Bahía Blanca Valeria Rodríguez, cambió su alias de Mercado Pago por uno similar al de las donaciones. Pidió perdón.

Luego de la tragedia que sufrió Bahía Blanca por el temporal, que se cobró 13 víctimas fatales, diversos sectores de la sociedad lanzaron campañas solidarias para juntar fondos y donaciones que permitan asistir a los damnificados y comenzar la reconstrucción de la ciudad. En ese contexto, un joven identificado luego como Iván Safar modificó su cuenta de Mercado Pago por uno muy similar al oficial, para atrapar incautos.

El muchacho, hijo de la concejala bahiense de Avanza Libertad, Valeria Rodríguez y estudiante de abogacía, se hizo eco de la campaña solidaria encabezada por la leyenda del basquet Emanuel Ginóbili, entre otros famosos deportistas y artistas, y replicó el alias original, “dona.fuerza.bahia”, por “dona.fuersa.bahia”.

De hecho, según compartió su madre a través de sus redes sociales, mientras su hijo realizaba la “broma” ella participaba de la reunión del Comité de Crisis que encabezó el intendente Federico Susbielles y que reunió al gobernador Axel Kicillof, al presidente Javier Milei, y a diversos fucionarios del gabinete nacional, provincial y local. Rodríguez, referenciada en José Luis Espert, es vicepresidenta del Concejo Deliberante bahiense.

“No estaba en mis cabales”: Las explicaciones de Iván Safar

En declaraciones radiales a Apepe Bahia, el joven dijo “quería primero que nada pedir disculpas públicamente a todos los que lo vieron, sé que llegó más lejos de Bahía Blanca”. Y explicó lo sucedido. “Estábamos con unos amigos al mediodía, no había luz obviamente, nos juntamos a almorzar, fumamos marihuana, nos pusimos a hablar de todo lo que había pasado de lo que habían hecho un video Radagast y Manu Ginóbili. Después de eso salió la colecta de Independiente, de Santi Maratea. Entre una cosa y la otra nos pusimos a hablar de la gente que cambiaba el alias, todo lo que sucedió”.

“Y nos pusimos a boludear. ‘A ver si la gente ya lo cambió’. Agarramos mí teléfono. No sé por qué cambiamos el alias, me lo cambiaron en mí teléfono. Se cambió el alias y quedó así. Dejamos el teléfono y quedó así. Yo no estaba en mis cabales y ninguno de mis amigos. No les quiero echar la culpa, pero quedé pegado yo porque es mi teléfono, mi cara, mi nombre el que se está difundiendo por todos lados”, continuó Safar.

Pese a que pidió disculpas, el joven se mostró molesto por la repercusión que tuvo su caso y aseguró que jamás buscó perjudicar a nadie “No medí ninguna consecuencia. No me llegó un peso de nada, de nadie. Estuve hablando hasta las tres de la mañana con soporte de Mercado Pago intentando que cambien el alias o que cierren la cuenta. Hasta que no pasen 24 horas no puedo cambiar el alias. Entiendo el enojo pero jamás me aprovecharía de algo así”, declaró.

El repudio en redes sociales a la “broma” de Safar y sus amigos.

Más allá de las disculpas, la sociedad bahiense no le perdonó a Safar su actitud y en redes sociales incluso piden la renuncia de su madre, quien fue protagonista de varias polémicas en la ciudad, rechazando la etiqueta que le colocaron en el Censo, por oponerse a los controles preventivos de alcoholemia y por presentar un proyecto en contra del lenguaje inclusivo. (infocielo.com)

