Escándalo en el Concejo Deliberante: De Grazia agredió verbal y físicamente a la secretaria Liébana

1 agosto, 2024

El Concejo Deliberante se vio envuelto este jueves en un verdadero escándalo, que determinó posteriormente la suspensión de la primera sesión ordinaria del mes hasta el lunes próximo, a las 11, ante el insólito y bochornoso episodio ocurrido en la previa al inicio, en el que la concejal de Juntos por el Cambio, Daiana De Grazia agredió verbal y físicamente a la Secretaria del cuerpo, Rocío Liébana.

Luego de el izado de las banderas y ante lo sucedido, con la presencia de sólo dos ediles de Juntos en sus bancas, desde Unión por la Patria se pidió un cuarto intermedio para tratar el episodio, reuniendo la presidenta del cuerpo, Mara Redivo, a los presidentes de los bloques, por más de 30 minutos. Concluída la reunión, y vueltos al recinto, se decidió la suspensión hasta el lunes 5.

Posteriormente brindaron explicaciones tanto Redivo como Liébana a los medios acreditados en el lugar, en el que explicaron el motivo que resultó luego en la agresión anteriormente descripta:

Mara Redivo dijo que “ocurrió un hecho grave en la Secretaría, no solo verbal sino de violencia física; estamos lamentablemente acostumbrados a que la concejal sea agresiva. Está bien un debate en el recinto, pero este año las discusiones fueron constantes de su parte, incluso en las comisiones. No lo vamos a permitir por lo que le pido a Rocío un descargo para seguir todos los pasos administrativos”.

“Ante el mal momento que pasé, agradezco a todos los concejales y a la presidenta ya que yo no estoy acostumbrada. Siempre trato de consensuar y no creo que sea el maltrato algo que deba tolerarse, yo no quiero volver a vivir esa situación; el expediente lo tenía yo, porque cuando falta alguna firma lo acerco a los distintos bloques, y cuando la concejala me lo pidió ver, en el bloque del MV ya entró y lo hizo de mala manera; luego fuimos a la Secretaría, y en determinado momento se levantó de la silla, me empujó hacia la otra oficina cerrándome la puerta en la cara”, describió Liébana. “A veces puede haber un error administrativo, y yo pido que nos ayuden porque somos nuevos, pero me parece que nos hemos olvidado del respeto y del trato como personas, esto no está bueno”, agregó.

“Espero el descargo de Rocío y luego el del Movimiento Vecinal donde empezó todo, y luego seguiremos el camino administrativo, ya avisamos a la Asesoría de Gobierno. El hecho fue importante y grave, no lo vamos a permitir y si tenemos que sancionar lo haremos, lo vamos a evaluar con los letrados”, concluyó Redivo.

