Escándalo en San Miguel: en plena jineteada, gauchos atacaron con rebenques a proteccionistas (videos)

25 septiembre, 2023

Un grupo de proteccionistas de San Miguel fue atacado a rebencazos por gauchos que estaban en medio de una jineteada. Fue esta fin de semana en el Club Indios, cuando se celebraron las fiestas patronales en la localidad bonaerense.

Lo que comenzó siendo una protesta pacífica contra el maltrato animal terminó convirtiéndose en un escandaloso episodio de agresión. Desde Amparo Animal, una organización que se ocupa de aquellos seres en situación de calle o maltrato, buscaban impedir que continuara la jineteada debido a las preocupaciones relacionadas con el tratamiento de los caballos.

Su protesta tomó un giro violento cuando fueron atacados por los participantes de la actividad a “rebencazos” y, en algunos casos, fueron derribados por los caballos. En total, fueron 16 las personas heridas y a muchas de ellas se las puede ver en el video que la organización difundió.

En el mismo se observa cómo el grupo de proteccionistas se acerca al lugar con carteles que decían: “San Miguel, Basta de jineteadas”, “Libertad animal”, “No es cultura, es violencia”, “Abolición de la tracción a sangre animal”, entre otros. Al instante, los gauchos que formaban parte de la jineteada se acercaron con los caballos y comenzaron a agredirlos.

En medio de las corridas y golpes, se puede ver cómo una mujer le dice a un hombre “Me estás pegando”, mientras que él le responde: “Más vale que te estoy pegando. Informate primero mamá, antes de ser proteccionista. Estúpida”. Luego se lo puede ver junto a otros participantes echar a quienes seguían en el lugar y romper sus carteles.

Tras el indignante momento, desde Amparo Animal realizaron un vivo en Instagram donde se expresaron al respecto. “Estamos golpeadas, sinceramente lo que vivimos fue terrible”, expresó una de las mujeres, mientras que otra sostuvo: “Nos golpearon, nos tiraron los caballos encima. A mí me tiraron tres caballos encima y me hicieron arrastrar. Eran violentos. Tenían un arma en la mano. Los caballos no tienen la culpa. Fue algo muy triste”.

“Nadie fue capaz de acercarse y parar esta locura”, también expresaron y siguieron: “le pedimos un municipio que quiera a los animales, que los respete. Que se cumplan las leyes por el bien de los animales. No queremos violentos. No hay ninguna diversión ahí”.

A través de las redes sociales también se manifestaron y, junto a los videos, dijeron: “Todo San Miguel tiene que enterarse de la agresión de hoy y del nivel de violencia de quienes participaron de la jineteada. Hombres atacando a mujeres con un caballo o sea 500 kilos!!!!. Pobres caballos que recibieron rebencazos, golpes con espuelas, ojos vendados, patadas y todo tipo de MALTRATO ANIMAL”.

También escribieron: “Escuchá la Violencia, escuchá la forma de manejarse, la firmeza con que califican como “Normal” y “DEPORTE” el maltrato animal, difundamos sigamos en la Lucha sigamos para que alguna vez se acabe éste Dolor”.

El relato de una proteccionista

Juliana es una de las proteccionistas agredidas este domingo en San Miguel, y en comunicación con Telefé, contó su versión de los hechos. Al respecto dijo que junto a sus compañeras ingresaron al predio con carteles pacifistas e inmediatamente “los caballos se nos vinieron encima, los gauchos los usaron como herramienta, como instrumento en contra de nosotros. Hubo corridas, nos empezaron a golpear”.

“Yo en un momento me quede quieta y un gaucho viene y me dice ‘piba subite que te van a dar’, a lo que yo le dije que no porque estaba en contra de mis convicciones. Así que me quedé aferrada al caballo. Me tironeaban de todos lados. En un momento viene un gaucho amenazándome con el rebenque diciéndome “rajá de acá que te vamos a cagar a zote”, un montón de agresión”, explica la joven.

Además sostiene que la arrastraron contra las vallas, y luego “vino otro gaucho con el caballo y me aplastan como sanguchito. Cuando me bañé a la noche me di cuenta que tenía toda la espalda colorada y me dolía mucho la cabeza”.

Al mismo tiempo, mientras se estaba desarrollando la situación de violencia, “estaba la policía municipal y provincial, además de gente de la municipalidad, que se hicieron los desentendidos y exigían a los gauchos que nos pegaran. La policía no nos defendía ni nos resguardaban. Los payadores nos burlaban”, también agregó.

Sobre el hecho de cómo terminó su protesta, Juliana dijo que estas personas “sostienen que es un evento cultural y que por ende es legal. Pero se sabe que la cultura no tiene que ser tortuosa. No tiene por qué ser ejercida la violencia humana al animal”. “Quisiéramos que el intendente nos dé respuestas. Que dé la cara”, finalizó. (infocielo.com)

