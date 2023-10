Escapar del horror: el testimonio de una tresarroyense evacuada de Israel

19 octubre, 2023

Un grupo de peregrinos de Tres Arroyos y San Cayetano fue evacuado de Israel. Entre los repatriados estuvo Blanca “Nenu” Bracco, quien contó a LU 24 cómo fue escapar de los ataques terroristas de Hamas en Medio Oriente.

“Viajamos el 1 de octubre, teníamos cinco días en Roma y dos en Tierra Santa. Cuando salíamos del hotel, sonó la alarma y nos sorprendió. Ahí nos dijeron que están acostumbrados y no lo tomamos como una cosa seria, como algo malo, tampoco nos dijeron nada más. Tomamos el bus y seguimos para Tierra Santa, allá se veía todo normal porque la ciudad siguió su movimiento y prácticamente no nos enteramos de todo lo que estaba pasando”, relató.

Asimismo, indicó que “la primera parte la pudimos hacer con tranquilidad, teníamos un coordinador y un guía que nos iba explicando. Nos faltó Jerusalén y Belén que era el broche de oro de la peregrinación. Damos gracias a Dios que siempre estuvo con nosotros, pudimos conocer un montón de lugares alrededor de Nazareth, donde vivió Jesús tanto tiempo, fue realmente emoción y alegría”.

Bracco explicó que “como estábamos todo el día ocupados y volvíamos cansados al hotel para ducharnos y cenar no nos enterábamos de todo lo que estaba pasando. A lo último si, ya que no podíamos avanzar en la peregrinación para ir a Jerusalén porque estábamos cerca de la Franja de Gaza y empezamos a ver que la cosa estaba más seria. Entonces, se comenzó a hablar del regreso, pero no se sabía cómo porque se decía que el aeropuerto estaba cerrado y que los únicos que podían entrar eran los aviones militares”.

El día de regreso a Argentina fue “estresante. Estuvimos desde las 2 de la mañana hasta las 12 de la noche, cuando subimos al avión, sin saber en qué veníamos y si podíamos salir o no”.

“Nadie estaba asustado, sabíamos que estábamos en manos de Dios y esos nos tranquilizaba, pensando en que de algún modo íbamos a salir”, afirmó.

“Un señor en Nazareth nos dijo que nunca había visto semejante ataque. Nuestras familias estaban preocupadas por lo que estaba pasando, pero nosotros nos enteramos a último momento. Todos pudimos volver en el avión que mandó el gobierno”, manifestó.

“La empresa que nos llevó es chilena y se portó muy bien. El coordinador se contactaba permanentemente con la embajada y el consulado para ver cómo podíamos salir. Había mucha gente queriendo irse, cuando llegamos el hotel estaba lleno y al final quedamos nosotros solos, refugiados”, detalló.

Finalmente, afirmó que “nos ayudó que no separaron el grupo, eso nos dio energías positivas para estar bien”.

