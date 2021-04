Escasa oferta y demanda inusual en el mercado de alquileres

Osvaldo Alemani, es el responsable de Alemani Propiedades, y comentó en LU24 cómo se está desarrollando el movimiento en el mercado inmobiliario, principalmente luego de un año de estancamiento por la pandemia y crisis económica.

Alemani, se refirió en primer lugar al tema alquileres, y sostuvo que “el mercado de alquileres esta con 0 oferta, muchísima demanda, ésta nueva situación de la nueva ley de alquileres, generó que algunas personas hayan retirado propiedades del mercado y las haya puesto en venta, y provocó que por otro lado suban los valores de los alquileres de manera importante”.

Específicamente en cuanto a la reciente Ley de Alquileres, explicó que perjudica a los propietarios “en primer lugar, porque no hay posibilidad de reajustar el precio durante el año, con la inflación galopante, quien inicia un alquiler de 15 mil pesos, es imposible mantenerlo durante el año, antes nos estábamos manejando con un ajuste semestral, en donde las partes coincidían, cuando tenía desfasajes para un lado o para el otro, teníamos la posibilidad de hacer retoques”.

Puntualmente, afirmó que “de 10 personas que entran en la inmobiliaria, 8 están en búsqueda de alquiler” y que la oferta es pobre ya que “el propietario tiene un poco de miedo con estas situaciones”. Asimismo, expresó que “paralelamente ha surgido una demanda bastante inusual, por eso los valores han subido, en un mes por ejemplo subió de 10 mil pesos a 16 mil”.

En cuanto al otro brazo del mercado inmobiliario, que es la compra y venta de propiedades, Alemani sostuvo que “por el lado de la venta también ha habido una reactivación, el año pasado ha sido un año nefasto, los valores han tendido a la baja, en dólares, aquellos que han vendido han tenido que escuchar alguna oferta, pero de todas maneras en valores no muy altos el mercado se ha reactivado, cosa que no ocurría hasta hace 2 o 3 meses” y refiriéndose a Claromecó, indicó que “Claromecó siempre ha tenido un movimiento constante, ha habido enormes desarrollos en materia de loteos, mucha construcción y paralelamente ha tenido venta”.

