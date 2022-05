Escaso respaldo al proyecto de De Leo para que los concejos regulen el sueldo del intendente

Un tibio respaldo cosechó entre legisladores, jefes comunales y ediles de la región el proyecto que presentó el senador provincial Andrés De Leo (Juntos) para que sean los propios concejos deliberantes los que regulen los salarios de los intendentes y que éstos no estén atados a los sueldos de los trabajadores de cada comuna.

Si bien el legislador –referente provincial de la Coalición Cívica-ARI- señaló que el jefe comunal bahiense Héctor Gay y la senadora Nidia Moirano le manifestaron que están de acuerdo con la iniciativa, en el resto de la dirigencia política de la Sexta Sección tuvo muy poco eco.

Ante la consulta del diario bahiense La Nueva, la mayoría de los legisladores e intendentes eligió el silencio. “Tendría que leer el proyecto en profundidad. Opinar sin conocerlo sería imprudente”, fue, palabras más o menos, la respuesta más repetida incluso entre dirigentes que comparten el mismo espacio político que De Leo.

En contra

“No leí a fondo el proyecto, pero lo que trascendió me genera varias preguntas”, reconoció el intendente de Patagones, José Luis Zara (Juntos). “Si la idea es que los sueldos de funcionarios, concejales e intendentes no estén atados a los salarios municipales, ¿cómo se regularían? ¿Qué parámetro tomarían los ediles para decidir un monto u otro? ¿Sobre qué base o en referencia a qué valor se definirían los salarios políticos?”, se preguntó.

Ese aspecto del proyecto de De Leo, precisamente, fue el más cuestionado por los intendentes y legisladores que accedieron a brindar su parecer. Uno de ellos fue el jefe comunal suarense Ricardo Moccero (Frente de Todos).

“Si la Ley Orgánica fija los sueldos de intendentes y de los ediles es precisamente para evitar que cada cual haga lo que quiera. Con este proyecto (el de De Leo), si un intendente tiene mayoría en el Concejo, podría poner los sueldos que quiera; y, por el contrario, si la oposición tuviera la mayoría, podría bajar al mínimo la escala de salarios. ¿Y qué profesional va a dejar su trabajo para ser funcionario si los sueldos son bajos?”, se preguntó.

Moccero incluso puso en duda la viabilidad de la iniciativa.

El intendente de Puan, Facundo Castelli (Juntos), también se mostró en desacuerdo. “Si la Ley Orgánica de las Municipalidades está desactualizada, en todo caso habrá que actualizarla, pero no creo que los sueldos de los intendentes y funcionarios los deban definir los concejos deliberantes”, opinó.

“Una medida así podría generar consecuencias muy graves en ambos casos; es decir, tanto si el CD tiene mayoría oficialista como si está controlado por la oposición”, añadió, en línea con lo expresado por Moccero.

Castelli dijo que un concejo oficialista “podría generar sueldos incluso superiores a los actuales. Pero también podría ser al revés: que un concejo con mayoría opositora fije sueldos bajos y un intendente no pueda conseguir funcionarios que por esos montos accedan a trabajar para la comuna. Algo así podría trabar una gestión entera”, alertó. Una solución para este jefe comunal sería modificar el artículo de la Ley Orgánica de las Municipalidades que determina cuántos sueldos mínimos debe percibir.

Lo mismo señaló el diputado provincial por la Sexta Sección Guillermo Castello (Avanza Libertad). “La cuestión se podría arreglar de forma más simple: modificando el aspecto de la Ley (Orgánica de las Municipalidades) que indica cuántos sueldos mínimos debe ganar cada intendente”, dijo.

El legislador, si bien reconoció que algunos jefes comunales bonaerenses perciben “salarios extravagantes”, aclaró que no ve que la iniciativa de De Leo vaya a aportar soluciones en tal sentido.

Una visión similar brindó el jefe comunal de Coronel Rosales, Mariano Uset. “Coincido en que los sueldos de algunos intendentes son altos, pero en todo caso se podría resolver esto modificando el piso y el techo que establecen la ley (entre 10 y 16 sueldos mínimos municipales)”, dijo a La Nueva.

Desde que asumió Uset suele recibir sanciones del Tribunal de Cuentas porque, por orden suya, percibe un sueldo menor al que le corresponde por ley.

“Año a año argumento por qué dispongo una liquidación menor para mí, pero igual me amonestan u objetan. Lo entiendo; el TC está para hacer cumplir la ley. Y de la misma forma entiendo el espíritu del proyecto (de De Leo), pero no puedo dejar de ver que podría generar algunas situaciones complejas”, reconoció. “Con esto quiero decir que los salarios de un municipio no pueden correr el riesgo de quedar atrapados en una disputa político-partidaria entre oficialismo y oposición”, aclaró.

A favor

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, ironizó que “hace años” que está de acuerdo con el proyecto que presentó esta semana De Leo.

“Desde el vecinalismo venimos impulsando hace mucho tiempo medidas como estas, que se encuadran todas en un único proyecto: la autonomía municipal”, enfatizó.

“Los municipios no sólo deberían tener la potestad de definir los sueldos del intendente y los concejales, sino también definir el número de ediles apropiado para su estructura y hasta tener su propio tribunal de cuentas”, añadió.

Bevilacqua dio como ejemplo el municipio de Bariloche, en Río Negro. “Esa ciudad tiene 11 concejales, que representan a 200 mil habitantes. Y en mi distrito, Villarino, donde viven 35 mil personas, tenemos 16 ediles. Evidentemente, se puede bajar la cantidad de concejales…”, señaló.

El jefe comunal villarinense subrayó que “es urgente la necesidad” de las comunas bonaerenses de tener “autonomía con suficiencia económica” y “una equitativa representación en las cámaras de Diputados y Senadores”.

