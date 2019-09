Escritora tresarroyense presenta su primer libro en Bahía Blanca donde vive

Una joven escritora residente en Bahía Blanca pero nacida en Tres Arroyos presentará su primer libro de poesía en el espacio cultural Factor C, de Las Heras y Zeballos de esa ciudad. Se trata de Valeria Mussio, que pondrá a consideración del público su “Manual de supervivencia para un ataque de ira”, en un acto en el que también mostrarán sus libros los autores Santiago Javier Gómez (conocido como Oxi), con “'13 - '19 Un mixtape de poemas lo-fi”; y Lena Díaz Pérez, con “Evitarás el escándalo”. Los tres libros fueron editados por la editorial bahiense HD Ediciones y contaron con el financiamiento del Fondo Municipal de las Artes de Bahía Blanca.



Valeria Mussio nació en Tres Arroyos en 1996, pero vive en Bahía Blanca desde los seis años. Estudia la carrera de Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional del Sur. Es profesora particular, integra proyectos de investigación y también trabaja en una fotocopiadora. Escribe poemas hace poco y participó de diversos ciclos de poesía, como el Festival de Poesía de Acá en Mar del Plata, el Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca, el ciclo Un Puñado y también Nubosidad Variable. Organiza el ciclo Las Pibas Tomamos la Poesía por Asalto y participa activamente de la Mesa Abierta de Poesía y Feminismos. A veces colabora con fanzines y revistas digitales, y este es su primer libro de poesía.

“Es mi primer libro de poemas y son todos de un periodo en que transité una depresión bastante fuerte. Como la depresión es un montón de cosas más allá de estar triste, el libro está dividido en estados de ánimo: tristeza, desesperación, ira y también sentirse bien a veces. Son poemas sobre lo que hacía y cómo me sentía. Y me ayudó a darle un cierre a ese ciclo”, le contó Valeria al diario La Nueva.

Fuente: La Nueva