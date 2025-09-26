Escrutinio definitivo: Ávila adentro por 30 votos

Después de días de espera y conteo de votos, se conoció oficialmente el escrutinio definitivo para nuestro distrito, donde la banca que estaba sin definir, finalmente y por 30 votos, recayó en la figura de Carlos Paulino Avila, por el espacio político Alianza Nuevos Aires. Se necesitaban 3350 votos para cada banca y sumó 3380.

De las 9 bancas que estaban en disputa, 4 concejales corresponden a Fuerza Patria, dos para el Movimiento Vecinal, 2 para la Libertad Avanza y 1 para Nuevos Aires.

